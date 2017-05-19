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Частная баня горела в Благовещенске

Частная баня горела в Благовещенске
Фото: allufa.ru

Вечером 20 мая в Благовещенске горела частная баня. Возгорание произошло в переулке Индустриальном. На место выехали огнеборцы первой и второй пожарных частей областного центра.

Сообщение о возгорание 20 мая поступило в 20:21. Горело строение в частном секторе в переулке Индустриальном. Оказалось, это частная баня. На место выехали 7 человек личного состава. На тушение направили три единицы специальной техники. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось за одну минуту.

Одна из стен строения выгорела на площади одного квадратного метра. Причины и виновник пожара выясняются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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