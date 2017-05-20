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20 мая 2017, 22:13 1

Очевидцы: в Благовещенске женщина спускалась из окна по простыне и сорвалась вниз

Очевидцы: в Благовещенске женщина спускалась из окна по простыне и сорвалась вниз
Фото: instagram.com/blag_dtp

В субботу, 20 мая, в микрорайоне Благовещенска произошел неприятный инцидент. По информации очевидцев, женщина стала спускаться из окна, расположенного на пятом этаже дома, по простыне. На полпути она сорвалась вниз.

Инцидент произошел в доме по улице Василенко, 11. По данным свидетелей, горожанка упала, находясь на высоте третьего этажа. Пострадавшую доставили в больницу, она осталась жива.

Что побудило женщину спускаться по простыне вниз, пока неизвестно. Однако пользователи социальных сетей предполагают, что она была нетрезва.

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#происшествия

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Комментарии
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  • BENZ1N

    BENZ1N
    1 час назад

    Решила так, просто разнообразить жизнь!, адреналина не хватала!

    Если и пьяная!, я думаю с 5 этажа лезть!, это самоубийством!, там что то похлеще было!!!

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