Благовещенские школьники показали свои проекты на форуме робототехники

В субботу, 20 мая, в Благовещенске на базе МГУ имени Невельского состоялся открытый форум робототехники «Amur-Bot 2017». Участие в нем приняли более 50 человек, которые представили собравшимся свои проекты, связанные с роботами.

Открылось мероприятие в 12:00. Участниками стали ребята из клуба «Политех», лицея АмГУ, представители лицея № 11, кружков робототехники БГПУ и, разумеется, Морского госуниверситета – детского кружка и более старшие курсанты, занимающиеся в настоящее время проектом беспилотного промерного судна. Данный проект предполагает создание судна, которое сможет промерять дно, изучать его без участия людей.

«Прежде всего мы хотели посмотреть, сколько нас, на что способны дети, какими проектами занимаются. Мероприятие прошло при поддержке администрации Благовещенска. Планируем устраивать такой форум ежегодно», – говорит педагог-организатор из МГУ Инна Павленко.

Она отмечает, что больше всего жюри интересовали не сбор роботов из готовых моделей, а написание для них программ, создание для роботов каких-то отдельных деталей. Что-то необычное, творческое. Дети сами представляли свои проекты.

В 14:00, после награждения участников, состоялся круглый стол с руководителями проектов. Они обсудили плюсы и минусы, возникающие при работе с детьми, а также аспекты объединения для реализации общих дел.

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#дети #отдых #технологии

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Александр Авдеев