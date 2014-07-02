В Благовещенске школьники и ветераны состязались в спортивном ориентировании

В субботу, 20 мая, Благовещенск традиционно принял всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В областной столице мероприятие проходит уже в одиннадцатый раз.

Участники – более 2 тысяч человек – собрались на территории Первомайского парка. Как рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи городской администрации Дмитрий Кутека, в основном участие приняли младшие и старшие школьники, учащиеся сузов и вузов, представители федераций спортивного ориентирования, а также ветераны спорта.

В рамках соревнований в парке было организовано более 50 контрольных пунктов – точек, которые ребятам нужно было найти согласно карте, полученной на старте. В зависимости от возрастной категории количество контрольных пунктов варьировалось от 20 до 50.

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Александр Авдеев