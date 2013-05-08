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На пустыре в районе Тайваня появилась лесопарковая зона

На пустыре в районе Тайваня появилась лесопарковая зона
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В субботу, 20 мая, в Благовещенске состоялась массовая посадка кустарников и деревьев на пустыре в районе Тайваня – улица Зеленая, 30. Инициаторами акции стали жители района, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

При содействии и поддержке мэрии Благовещенска и правительства области в новой лесопарковой зоне появилось более 300 саженцев калины, ясеня, ореха, клена, липы, рябины и тополя серебристого. Посадочными материалами горожан обеспечило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности из собственных питомников.

В озеленении приняли участие более 300 горожан, среди которых школьники, студенты, жители близлежащих домов, представители общественных организаций и органов власти. Посадка саженцев прошла в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

В течение недели с 15 по 22 мая на заранее отведенных территориях возле социально значимых объектов по всей территории Приамурья начали высаживать саженцы деревьев и кустарников – в этом году их более шести тысяч. В областном центре уже высажено около 1 000 штук саженцев различных пород кустарников и деревьев на участках улиц Чайковского, Зейская, Амурская, Пушкина, Горького, Студенческая, Зеленая и Краснофлотская.

Озеленение новой лесопарковой зоны по улице Зеленой – первый этап в благоустройстве этого района. Чуть позже здесь появятся тротуары, спортивная площадка и места отдыха.

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#жизнь #природа

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    А сквер, расположенный в переулке Крестьянском, рядом с комендатурой, когда до ума доведут?

    ГСТК в прошлом году довольно громкое заявление сделало по поводу благоустройства данной территории на полтора миллиона рублей. И что имеем? Несколько лавочек и мусорных контейнеров?

    Дорожка вдоль забора комендатуры - ноги можно переломать, ни одного плиточного тротуарчика в скверике - и где обещанные уют и красота стоимостью в полтора миллиона?

  • Vишня2

    Vишня2
    2 часа назад

    Саженцы хорошие.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Таких мест, достойных благоустройства и превращения в парковую зону в Благовещенске много, только до ума довести у властей почему то воли не хватает, этого да же в планах нет, пускай хоть по немногу, но не заложено в бюджет , не чего нет, ноль. Остаётся только по недостроенной набережной жителям города гуськом ходить и радоваться.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vишня2

    Саженцы хорошие.



    Были, когда - то у "Руси" в микрахе, даже именные фронтовиков и пенсионеров. Мало прижилось.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    А сквер, расположенный в переулке Крестьянском, рядом с комендатурой, когда до ума доведут?

    ГСТК в прошлом году довольно громкое заявление сделало по поводу благоустройства данной территории на полтора миллиона рублей. И что имеем? Несколько лавочек и мусорных контейнеров?

    Дорожка вдоль забора комендатуры - ноги можно переломать, ни одного плиточного тротуарчика в скверике - и где обещанные уют и красота стоимостью в полтора миллиона?



    Лавочки они такие, дорогие.

  • Di

    Di
    1 час назад

    Может всё таки сначала надо было площадки и дорожки сделать, а деревья на завершающем этапе сажать?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Di

    Может всё таки сначала надо было площадки и дорожки сделать, а деревья на завершающем этапе сажать?



    Верно! По идее для начала парк "разбивают".

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    главное, чтоб потом, когда саженцы приживутся, сквер под строительство церкви не отдали.

  • Оля111

    Оля111
    51 минута назад

    Была там! Людей много, деревьев мало!

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    Это, чтобы до фундамента ЦЭВа не достали.

  • Мелисса

    Мелисса
    42 минуты назад

    Хорошая новость)))

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