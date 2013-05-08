На пустыре в районе Тайваня появилась лесопарковая зона

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В субботу, 20 мая, в Благовещенске состоялась массовая посадка кустарников и деревьев на пустыре в районе Тайваня – улица Зеленая, 30. Инициаторами акции стали жители района, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

При содействии и поддержке мэрии Благовещенска и правительства области в новой лесопарковой зоне появилось более 300 саженцев калины, ясеня, ореха, клена, липы, рябины и тополя серебристого. Посадочными материалами горожан обеспечило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности из собственных питомников.

В озеленении приняли участие более 300 горожан, среди которых школьники, студенты, жители близлежащих домов, представители общественных организаций и органов власти. Посадка саженцев прошла в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

В течение недели с 15 по 22 мая на заранее отведенных территориях возле социально значимых объектов по всей территории Приамурья начали высаживать саженцы деревьев и кустарников – в этом году их более шести тысяч. В областном центре уже высажено около 1 000 штук саженцев различных пород кустарников и деревьев на участках улиц Чайковского, Зейская, Амурская, Пушкина, Горького, Студенческая, Зеленая и Краснофлотская.

Озеленение новой лесопарковой зоны по улице Зеленой – первый этап в благоустройстве этого района. Чуть позже здесь появятся тротуары, спортивная площадка и места отдыха.

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#жизнь #природа

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Александр Авдеев