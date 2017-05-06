Пассажиры московского авиарейса вылетели в Благовещенск

В субботу, 20 мая, пассажиры авиарейса № 301 авиакомпании «Икар» все же вылетели из аэропорта Шереметьево в Благовещенск, рассказала ИА «Амур.инфо» пассажирка Олеся.

Она сообщила, что людей отправили на том же самолете. Многие пассажиры не дождались и вернули билеты. В авиалайнере есть пустые места. Самолет будет в пути около 7 часов.

О задержке рейса сообщалось утром 20 мая. На нем же должны были лететь в Благовещенск артисты Московского независимого театра. Сдали ли они билеты, сейчас неизвестно. Пассажиры сообщали, что очень устали от ожидания.

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Александр Авдеев