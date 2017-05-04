Пассажиры задержанного авиарейса Москва – Благовещенск: мы все очень устали

ИА «Амур.инфо» удалось связаться с пассажирами авиарейса № 301 авиакомпании «Икар», которые не могут вылететь из Москвы в Благовещенск. Сейчас люди находятся в аэропорту Шереметьево, говорят, что очень устали. Многие совершают перелет с маленькими детьми.

По словам пассажирки Олеси, которая летит с 3-летним ребенком, по последним данным, рейс должен отправиться 21 мая в 8 утра по местному времени. Возможно, вылет состоится и позже. Таким образом, задержка достигнет 12 часов.

«Нас гоняют с одной стойки на другую, ничего толком не объясняют, в чем проблема не говорят», – отмечает она.

Пассажиров рейса кормили, два раза им давали денежные ваучеры.

Предварительно, причиной переноса рейса стала поломка самолета. Сейчас его пытаются отремонтировать. Однако самого воздушного судна пассажиры не видят. Терпение у людей на исходе.

Как сообщало Амур.инфо, этим же рейсом должны были лететь артисты Московского независимого театра. Из-за того, что они не прибудут в областную столицу вовремя, в благовещенском ОКЦ перенесли два спектакля – «Золушка» и «Анна Каренина».

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Александр Авдеев