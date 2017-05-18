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сегодня, 11:43 0

В Благовещенске загорелись девять автомобилей «под разбор»

В Благовещенске загорелись девять автомобилей «под разбор»

В субботу утром, 20 мая, в Благовещенске произошел пожар на территории предприятия, занимающегося разборкой автомобилей на запчасти. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, загорелись девять таких машин.

Предприятие, где произошло возгорание, находится в районе пересечения улиц Лазо и Октябрьская. Очевидцы сообщают о густом черном дыме. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. Подробности инцидента выясняются.

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#пожары #происшествия #транспорт

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