В Благовещенске загорелись девять автомобилей «под разбор»

В субботу утром, 20 мая, в Благовещенске произошел пожар на территории предприятия, занимающегося разборкой автомобилей на запчасти. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, загорелись девять таких машин.

Предприятие, где произошло возгорание, находится в районе пересечения улиц Лазо и Октябрьская. Очевидцы сообщают о густом черном дыме. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. Подробности инцидента выясняются.

Просмотров всего: 720

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев