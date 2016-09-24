В Хабаровске будут судить уроженцев Приамурья, похищавших детали самолетов

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении трех уроженцев Амурской области. Мужчины похищали алюминиевые детали самолетов, принадлежащих местному аэроклубу, а также избили его сторожа.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, целью злоумышленников были детали недействующих самолетов. Они проникли ночью на летное поле при аэроклубе и стали снимать алюминиевые элементы с корпусов. В это время преступников заметил сторож. Мужчину избили. После ухода злоумышленников он рассказал о случившемся охране и руководству.

Вскоре всех троих задержали. Выяснилось, что налетчики и раньше привлекались к уголовной ответственности. Мужчины приехали из Амурской области, в Хабаровске вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Кроме того, выяснилось, что подельники уже воровали детали самолетов на территории аэродрома – два дня назад. Общий ущерб, нанесенный аэроклубу, составил порядка 6 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении мужчин сейчас направлено в суд.

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Александр Авдеев