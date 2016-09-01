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К строительству Амурского ГПЗ могут подключиться предприятия Тюмени

К строительству Амурского ГПЗ могут подключиться предприятия Тюмени
Фото: investfuture.ru

Тюменские предприятия, готовые принять участие в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, посетят Приамурье. Поездку организует региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Как сообщает «Вслух.ру», пока детали поездки прорабатываются, сроки и состав участников будет известен позже. Отмечается, что участие в бизнес-миссии может быть полезным для предприятий из разных сфер экономики. Так, кроме строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, проект ГПЗ предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее и жилого микрорайона в Свободном для работников будущего предприятия на пять тысяч жителей.

Как сообщало Амур.инфо, известно, что на строительстве завода задействуют около 10 тысяч жителей КНР. В Forbes полагают, что строительство ГПЗ может не принести ожидаемой выгоды.

Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.

В 2017 году «Газпром» планирует потратить на строительство завода 102 миллиарда рублей.

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#строительство #экономика #энергетика

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