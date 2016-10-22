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сегодня, 10:48 0

Виновник ДТП с тремя погибшими под Циолковским был пьян

Виновник ДТП с тремя погибшими под Циолковским был пьян

В Амурской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП под Циолковским, в результате которого погибли три человека. Установлено, что водитель, виновный в аварии, находился за рулем пьяным. Теперь мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Как сообщало Амур.инфо, смертельное ДТП произошло в октябре 2016 года. ВАЗ-2131 «Нива» на большой скорости врезалась в стоявший грузовик «Ивеко». В легковом автомобиле находились газовщики. Водитель «Нивы» 1985 года рождения выжил, трое пассажиров 1985, 1983 и 1972 годов рождения получили смертельные травмы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, рулевой «Нивы» выехал на техническую дорогу, не предназначенную для передвижения транспортных средств, где и столкнулся с грузовиком. Водителя заключили под стражу сразу после выписки из больницы.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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