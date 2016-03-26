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сегодня, 10:29 0

В Магдагачи нашли захоронение токсичных отходов

В Магдагачи нашли захоронение токсичных отходов
Фото: kaluga24.tv

В поселке Магдагачи обнаружили захоронение опасных токсичных отходов, сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора. «Находка» была сделана в апреле на территории тяговой подстанции, однако известно о ней стало только сейчас.

Так, на территории станции было найдено захоронение 20 бывших в употреблении силовых конденсаторов. Установлено, что находилось оно в этом месте с 2016 года.

«При разрушении корпусов конденсаторов в результате коррозии опасные вещества попали бы в окружающую среду, что неминуемо привело бы не только к причинению вреда компонентам окружающей среды, но и создало б угрозу жизни и здоровью, как работникам предприятия, так и жителям ближайшего населенного пункта», – сообщает ведомство.

На участке были проведены отборы проб почв. Полученные результаты – умеренная степень токсичности (контрольная проба) и допустимая степень токсичности (фоновая проба). Таким образом, захоронение «оказало негативное воздействие на качество земельных ресурсов», заключают в ведомстве.

Виновных лиц обещают привлечь к административной ответственности. Материалы дела были направлены в амурский следственный отдел на транспорте.

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#здоровье #происшествия

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