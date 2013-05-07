В Благовещенске будут судить одного из фигурантов дела фирмы «Мани-Трейд»

В Благовещенске завершилось расследование уголовного дела в отношении одного из сотрудников ООО «Мани-Трейд». Как сообщало Амур.инфо, несколько лет назад данная фирма похитила деньги у пользователей своего сайта. Дело сотрудника передано в Благовещенский городской суд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, мужчина, которого будут судить, житель областной столицы 1988 года рождения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Горожанин, о котором идет речь, заключил сделку со следствием, в результате чего в отношении него было выделено отдельное уголовное дело. Он занимал должность разработчика сайта фирмы, занимался программированием и версткой, следил за технической составляющей. От каждой внесенной вкладчиками суммы горожанин получал 10 %. В результате он незаконно «разжился» более чем 25 миллионами рублей.

Всего следствию удалось установить шесть человек, связанных с ООО «Мани-Трейд». В настоящее время двое из них находятся в международном и федеральном розыске, в отношении трех фигурантов следствие еще продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, администрация сайта предлагала пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление. Эти деньги участвовали в торгах на мировых фондовых рынках «Форекс». От полученной прибыли вкладчикам выплачивали проценты. Но в апреле 2013 года сайт просто перестал существовать. Каких-либо контактов с администрацией у вкладчиков не было. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сейчас уточняют, что число потерпевших по делу составляет свыше трехсот человек.

Просмотров всего: 444

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать

Александр Авдеев