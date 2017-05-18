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сегодня, 09:19 0

В Благовещенске горела торговая база «Амур»

В Благовещенске горела торговая база «Амур»

В пятницу, 19 мая, в Благовещенске произошел пожар в павильоне торговой базы «Амур», расположенной по улице Пионерской. В тушении принимали участие 22 человека и 7 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожар в павильоне начался в 17:04. В 17:07 к месту происшествия прибыли пожарные расчеты, наблюдалось слабое задымление. Открытое горение ликвидировали за 10 минут.

В результате пожара помещение торгового павильона оказалось закопчено по всей площади. Дальнейшего распространения огня допущено не было.

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#пожары #происшествия #торговля

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