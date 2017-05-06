Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:05 6

Прилет московского авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов

Прилет московского авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов
Фото: avia.pro

В субботу, 20 мая, серьезно задерживается прибытие авиарейса Москва – Благовещенск авиакомпании «Икар». По данным сайта аэропорта столицы Приамурья, задержка составляет около 7 часов.

Так, рейс № 301 должен был прилететь в Благовещенск сегодня в 11:10, а сейчас он ожидается в 18:00.

Кроме того, 20 мая сильно задерживается вылет авиарейса № 2553 из Благовещенска в Нячанг. Он должен был отправиться сегодня в 13:40, теперь же это должно произойти в 20:00.

Просмотров всего: 909

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Если к перевозчику не применять предусмотренных санкций за нарушение принятых обязательств,то такие инциденты станут регулярными.

  • andrs

    andrs
    3 часа назад

    Так эти пегасы и телефон не берут, и представитель в Шереметьево где-то​ прячется, короче уроды а не компания, 7 часов это только начало...

  • aпчхее

    aпчхее
    3 часа назад

    это уже не новость

    это у нас в порядке вещей!

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    3 часа назад

    Гореть в аду этой авиакомпанииу меня в их адрес вообще культурных слов нет.

  • andrs

    andrs
    3 часа назад

    Lola_BunnyГореть в аду этой авиакомпанииу меня в их адрес вообще культурных слов нет.


    Где-то рядом стоите?

  • Batistuta

    Batistuta
    19 минут назад

    Вы знаете, как то слишком корректно и мягко написана эта новость.

    Я являюсь "пассажиром" данного рейса. Вылет должен был состояться в 20:25 МСК. Его перенесли на 2 часа. Затем ещё на 2, и снова, и снова. Людей ни заранее не предупредили, ни отправляют в отель. Вернее, отправляют, но со словами - всё равно через 2 часа возвращаться) На данный момент уже 07:15. Мы уже 5 часов пытаемся добиться каких то действий от сотрудников аэропорта. В ответ они только улыбаются, и твердят - что это не их проблемы.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Пассажиры задержанного авиарейса Москва – Благовещенск: мы все очень устали
Происшествия

В Благовещенске загорелись девять автомобилей «под разбор»
Происшествия

Виновник ДТП с тремя погибшими под Циолковским был пьян
Происшествия 15

В Благовещенске после столкновения перевернулась легковушка