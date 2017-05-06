Прилет московского авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов

Фото: avia.pro

В субботу, 20 мая, серьезно задерживается прибытие авиарейса Москва – Благовещенск авиакомпании «Икар». По данным сайта аэропорта столицы Приамурья, задержка составляет около 7 часов.

Так, рейс № 301 должен был прилететь в Благовещенск сегодня в 11:10, а сейчас он ожидается в 18:00.

Кроме того, 20 мая сильно задерживается вылет авиарейса № 2553 из Благовещенска в Нячанг. Он должен был отправиться сегодня в 13:40, теперь же это должно произойти в 20:00.

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#транспорт

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Александр Авдеев