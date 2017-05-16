Пожарная обстановка может осложниться в Амурской области

livejournal.com

В трех регионах Дальнего Востока из-за высокой температуры воздуха и усиления ветра может ухудшиться пожароопасная обстановка. Об этом представитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости.

Ухудшение возможно в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

«Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, объектам экономики. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем и пожароопасными предметами», – отметил представитель ведомства.

Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.

Сейчас в Приамурье обстановка по пожарам стабильная. Действует особый противопожарный режим.

Просмотров всего: 167

#МЧС #пожары

распечатать

Нино Кохреидзе