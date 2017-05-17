До пяти лет колонии может получить благовещенка за смертельное ДТП

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Следователи амурской полиции направили в суд уголовное дело по факту аварии в которой погибла женщина-пешеход. Благовещенке грозит до 5 лет лишения свободы.

Авария произошла в ноябре 2016 года в Благовещенске. Девушка 1990 года рождения на иномарке проезжая перекресток улиц Театральная и Северная, со стороны ВДНХ, сбила пешехода. Женщина 1960 года рождения от полученных травм скончалась.

По факту ДТП следователи амурской полиции было возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. После следственных экспериментов, автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, проверки показаний свидетелей, следователи установили вину водителя в происшествии.

Расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит девушке-водителю – 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

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#ДТП #происшествия

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Нино Кохреидзе