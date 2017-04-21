В Хэйхэ стартовала международная торгово-экономическая ярмарка

Фото Александра Макитрюка

В приграничном городе Хэйхэ прошло торжественное открытие международной торгово-экономической ярмарки. Во Дворце дружбы на одной сцене выступили китайские и российские артисты.

На китайский берег отправились концертный оркестр городского дома культуры, хореографический ансамбль «Конфетти», вокалисты образцового хора «Детство» ЦДШИ и другие. Официальную делегацию Приамурья возглавила первый заместитель председателя правительства Марина Дедюшко.

Выставочные павильоны международной торгово-экономической ярмарки в торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице начнут работать 20 мая. Россию представят 24 компании из Амурской области и Республики Саха. Бизнесмены выставят кондитерские изделия, ювелирные украшения, косметику, товары для здорового питания, художественные произведения. В отдельном павильоне китайским гостям предложат павлопосадские платки.

В рамках деловой программы китайской выставки пройдет официальная встреча первого зампреда амурского правительства Марины Дедюшко с делегатами со стороны КНР во главе с мэром Хэйхэ Се Баолу. Пройдёт круглый стол на тему «Охрана окружающей среды в приграничных территориях РФ и КНР». Также на встречах представят крупные инвестиционные проекты регионов России и Китая и презентации туристических проектов двух стран.

Завершится международная торгово-экономическая ярмарка 23 мая. После участники прибудут в Благовещенск, где 26 мая начнется «АмурЭкспоФорум-2017».

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Нино Кохреидзе