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Александр Козлов: чтобы развивать Дальний Восток, нужно увеличить софинансирование из центра

Александр Козлов: чтобы развивать Дальний Восток, нужно увеличить софинансирование из центра
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Задачи на 2017 год и итоги 2016 года обсудили на коллегии министерства России по развитию Дальнего Востока. Свои предложения по развитию региона озвучил и губернатор Приамурья. Александр Козлов считает, что софинансирование по федеральным программам из федерального бюджета должно быть больше.

«Я хотел бы акцентировать внимание на механизмах исполнения поручений. Мы на коротком этапе времени должны сделать большой рывок для освоения Дальнего Востока. Для этого нужны деньги, нужны полномочия у губернаторов.

В ноябре 2016 года на комиссии были даны поручения всем федеральным ведомствам, чтобы они оказывали поддержку. По постановлению № 999 есть предел софинансирования. Повторюсь, мы в одном этапе времени должны много сделать, много построить. И те проценты софинансирования, которые несут дальневосточные регионы (доходит до 23 %), они, к сожалению, не связаны с их доходной частью.

Мы неоднократно говорим, что нужно обратить внимание Минфина – необходимо это постановление изменить, уменьшить процент софинансирования в строительстве. Приведу пример. Сегодня Александр Сергеевич Галушка в своём докладе сказал о городе Свободный. Город, где будут строиться два крупнейших завода. Нам нужно заново отстроить город, который раньше был центром АМУРЛАГа (в системе ГУЛАГ). Надо построить детские сады, школы, объекты медицины. И на всё это область в качестве софинансирования должна дать 3 миллиарда рублей. Не говоря о том, что есть текущее состояние дел, которое нельзя останавливать и также поддерживать. Ещё мы строим новый город Циолковский. Город требует социальной инфраструктуры. Тоже софинансирование 23 %. Город новый для космонавтики, для страны. Просим менять постановление именно в таких конкретных случаях», – отметил глава Приамурья Александр Козлов.

Также губернатор отметил, что при формировании разделов госпрограмм федеральные ведомства должны учитывать практики регионов. К примеру, сейчас необходимо софинансирование по объектам ЖКХ, в частности, по коммуникациям. Но такой федеральной программы нет. Глава региона также напомнил о незавершённых объектах по другим программам, исполнение которых составляет 60-70 %.

«Это всё инфраструктура, которая влечёт за собой инвесторов, развитие Дальнего Востока. Сегодня в министерствах этих программ не осталось. Мы просим поддержки, чтобы на федеральном уровне либо эти программы возобновить, либо помощь в достройке», – объяснил губернатор Александр Козлов.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поддержал главу Приамурья: «Действительно, все проблемы вы правильно поставили. Мы этим занимаемся. С вами работаем. Уже опубликовано поручение председателя Правительства, что комплексный план развития Свободного мы должны разработать и внести в правительство».

«Мы дали жизнь новому городу, который имеет важнейшее всероссийское и международное значение. Губернатор Приамурья об этом говорил. Задача стоит колоссальная. Мы глубоко убеждены, что не может быть опережающего развития Дальнего Востока без опережающего финансирования. И этот вопрос очень своевременно и очень правильно поднял Александр Козлов. Нам необходимо добиваться этого в стенах Государственной Думы вместе со всем губернаторским корпусом», заявил председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Просмотров всего: 314

#губернатор #Дальний Восток #строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (50) Обсудить на форуме
  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    "Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы"

    К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку

    P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Задачи на 2017 год и итоги 2016 года обсудили на коллегии министерства России по развитию Дальнего Востока.

    Фсё. Дальше можно не читать. Ибо министерство ни о чем, там можно только поумничать. Да и то не перед кем.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Яровую свою дергайте и Трутнева с Галушкой, кто там еще радел, ведрокосмонавт какой - то.

    Во Владике бабло со строительства Хайатов сперли и еще требуют. Впрочем, как на любых грандиозных стройках.

    Если из федерального бюджета выделяют, значит так просите. Там люди считают верно, Правда контроль где, дошли ли эти средства до конечного результата или где - то осели.

  • SVIRID

    SVIRID
    2 часа назад

    Как они задолбали со своими "надо","нужно" все эти министры по развитию и т.д. и т. п.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Мой Господин"Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы"

    К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку

    P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.


    На Абрамова вам же пофиг, балаболки едроботские. Я вас каждого лицом в слова Знатока 28 тыкать буду.

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Мать вашу. Зачем развивать дальний восток?! Это Д.Н.О. где жизнь состоит из боли, страданий, зимы, дождя и редких дней когда хочется умереть чуть меньше чем всегда. Это место не нужно развивать! Надо свалить в теплые края, а здесь оставить роботов-рабов, чтобы добывали то, что еще растет из этой почвы. Всё.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    На стадион в Питере больше выделили....Чем на всю область. На кой шиш 2 города новых построят?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Правильно сказал, финансирование должно идти в больших суммах.. Ещё бы из ГД это понимали и отстаивали интересы Амурчан

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    На стадион в Питере больше выделили....Чем на всю область. На кой шиш 2 города новых построят?



    Ну поэтому и приходится федералам объяснять, что при таком финансировании, нельзя осуществить все программы

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    2 часа назад

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Мужает понемногу Козлов,первый раз услышал внятную речь из его уст.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Знаток28
    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы


    Балабол опять, большинство налогов устанавливают на местном уровне.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Павел Флудерский

    На стадион в Питере больше выделили....Чем на всю область. На кой шиш 2 города новых построят?



    стадион в питере важней для страны чем наша область

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    федералы установили нам завышенный налог на недвижимость? наверное сам путин это сделал

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Гениальные слова сказал "мудрый" КАА!

    Любопытно, сам догадался или подсказал кто?

    Мой Господин

    "Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы" К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.



    А вы знаете такого де_путата, который поступает иначе?

    Например, в едре есть такой?

    Есть в математике любопытное правило, которое очень хорошо характеризует наших "слуг народа" - От перемены мест слагаемых сумма не меняется!

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Дальний восток привыкли видеть золотой шахтой России, ресурсы используются, а финансировать они это дело как то не спешат. Когда нибудь там до ГД дойдет, что Дальний Восток это тоже Россия, и нуждается в финансировании не меньше Крыма. Пните кто нибудь Абрамыша чтобы хоть раз выступил с речью, а то тумбочку он любить отстаивать, а интересы народа как то нет

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Oldlord

    Гениальные слова сказал "мудрый" КАА!

    Любопытно, сам догадался или подсказал кто?

    Мой Господин

    "Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы" К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.



    А вы знаете такого де_путата, который поступает иначе?

    Например, в едре есть такой?

    Есть в математике любопытное правило, которое очень хорошо характеризует наших "слуг народа" - От перемены мест слагаемых сумма не меняется!



    Меняется только место жительства. В Мск видимо братьям интересы Амурчан отстаивать гораздо проще

    Заметили

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Кто бы что не говорил, а губернатору в одиночку сложно отстаивать интересы амурчан на федеральном уровне. Действительно, если бы депутаты ГД от области работали в одной команде с главой региона, результаты были бы лучше в несколько раз

  • full

    full
    1 час назад

    Знаток28

    Oldlord

    Гениальные слова сказал "мудрый" КАА!

    Любопытно, сам догадался или подсказал кто?

    Мой Господин

    "Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы" К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.



    А вы знаете такого де_путата, который поступает иначе?

    Например, в едре есть такой?

    Есть в математике любопытное правило, которое очень хорошо характеризует наших "слуг народа" - От перемены мест слагаемых сумма не меняется!



    Меняется только место жительства. В Мск видимо братьям интересы Амурчан отстаивать гораздо проще

    Заметили



    Сами отдали Абрамову место в ГД, нефиг тут страдальцев строить.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    full

    Знаток28

    Oldlord

    Гениальные слова сказал "мудрый" КАА!

    Любопытно, сам догадался или подсказал кто?

    Мой Господин

    "Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы" К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.



    А вы знаете такого де_путата, который поступает иначе?

    Например, в едре есть такой?

    Есть в математике любопытное правило, которое очень хорошо характеризует наших "слуг народа" - От перемены мест слагаемых сумма не меняется!



    Меняется только место жительства. В Мск видимо братьям интересы Амурчан отстаивать гораздо проще

    Заметили



    Сами отдали Абрамову место в ГД, нефиг тут страдальцев строить.



    Я бы сказал продали. 500 выручила

  • OT

    OT
    1 час назад

    Для опережэающего софинансирования нужны не мененее опережающее освоение этих софинансирований а это люди и не просто люди а спецы изначит жилье, вся жилищная инфраструктура и это социальные институты т.е. здравохранения, правоохранительная структура, МЧС дороги для пассажирооборота и при том дающие доходы в виде налогов.

    Это какие организационные структуры на это нужны?

    В СССР только на стройку БАМа какие гигантские ресурсы со всего СССР закладывали, а нынче весь ДВ на рельсы развития хотят поставить. Только ресурсы-то не СССРовские..

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    УголёкКто бы что не говорил, а губернатору в одиночку сложно отстаивать интересы амурчан на федеральном уровне. Действительно, если бы депутаты ГД от области работали в одной команде с главой региона, результаты были бы лучше в несколько раз


    Ты давай-ка это якутянам расскажи.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Знаток28

    MbIcли вcлyx

    Знаток28

    MbIcли вcлyx

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.


    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы


    Балабол опять, большинство налогов устанавливают на местном уровне.


    Ты лучше делом займись, попугай дизайнерский


    Давай, балаболка едроботская, сливайся дальше.


    Бесишься из-за того, что Серега заставил в пятницу работать?

    Сам-то наркоманов наверное искать пошёл



    Они тут посменно зависают, маляры

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Причем тут Якутяне?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    СаняCh

    Дальний восток привыкли видеть золотой шахтой России, ресурсы используются, а финансировать они это дело как то не спешат. Когда нибудь там до ГД дойдет, что Дальний Восток это тоже Россия, и нуждается в финансировании не меньше Крыма. Пните кто нибудь Абрамыша чтобы хоть раз выступил с речью, а то тумбочку он любить отстаивать, а интересы народа как то нет



    А Дальний восток это точно России? Может мы здесь чего то не знаем.. А там в центре уже всё решили.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    А разве твой депутат обьяснить не может? Или ты за 500 продался, братцы-то деньжат не жалели по осени

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Знаток28
    MbIcли вcлyx

    Знаток28

    MbIcли вcлyx

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.


    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы


    Балабол опять, большинство налогов устанавливают на местном уровне.


    Ты лучше делом займись, попугай дизайнерский


    Давай, балаболка едроботская, сливайся дальше.



    Бесишься из-за того, что Серега заставил в пятницу работать?

    Сам-то наркоманов наверное искать пошёл


    Ну зачем так позорно сливаться-то? Твой коллега Знаток 28 заявил, что ему и всей вашей едроботской шараге пофиг на Абрамова и ЛДПР. Но под этой новостью вы вновь начинаете поносить Абрамова, пытаясь этим замылить нулевую эффективность губера. Ты понимаешь, что ты несёшь?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Знаток28

    Oldlord

    Гениальные слова сказал "мудрый" КАА!

    Любопытно, сам догадался или подсказал кто?

    Мой Господин

    "Нужно добиваться этого в стенах Государственной Думы" К сожалению, у Амурской области нет там защитника, готовые быть ЗА НАС, есть толстый жлоб, утсраивающий свою жизнь и жизнь своей семьи. Абрамов, к сожалению, только за тумбочку P.S как бы смешно не звучало, он ещё и первый зам в комитете по развиьию Дальнего Востока.



    А вы знаете такого де_путата, который поступает иначе?

    Например, в едре есть такой?

    Есть в математике любопытное правило, которое очень хорошо характеризует наших "слуг народа" - От перемены мест слагаемых сумма не меняется!



    Меняется только место жительства. В Мск видимо братьям интересы Амурчан отстаивать гораздо проще

    Заметили



    Я заметил, что тут кто-то очень сильно им завидует. )

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    УголёкПричем тут Якутяне?


    А ты сравни Якутию и Амурскую область по уровню жизни. Может поймешь чего, но это маловероятно.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Уголёк

    Кто бы что не говорил, а губернатору в одиночку сложно отстаивать интересы амурчан на федеральном уровне. Действительно, если бы депутаты ГД от области работали в одной команде с главой региона, результаты были бы лучше в несколько раз



    А ничо, что КАА нам навязали КОНь с Путиным?

    Значит они и несут за него полную ответственность!

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    59 минут назад

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    А разве твой депутат обьяснить не может? Или ты за 500 продался, братцы-то деньжат не жалели по осени



    Какой ещё депутат? Запомните уже..если вы продаётесь, то это не значит, что все такие как вы..

  • Старший в классе

    Старший в классе
    57 минут назад

    жекА-жекА

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    А разве твой депутат обьяснить не может? Или ты за 500 продался, братцы-то деньжат не жалели по осени



    Какой ещё депутат? Запомните уже..если вы продаётесь, то это не значит, что все такие как вы..



    Так ты идеолог? Не похоже.

    Пишешь только гадости, любишь выполнять функцию троля... Не продаешься, а сейчас тогда, что делаешь?

    Офицер логова комментаторов?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    55 минут назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?



    Не переживайте, я работаю. А какие то козловы меня на моей земле обирают, и обирают моих родных. Это мне не нравится. А какие то "знатоки" пытаются их оправдать. Вам же и вашей семье они тоже ухудшили жизнь в области.. И после этого вы их пытаетесь оправдывать, не понимаю вас.

  • Знаток28

    Знаток28
    52 минуты назад

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?



    Не переживайте, я работаю. А какие то козловы меня на моей земле обирают, и обирают моих родных. Это мне не нравится. А какие то "знатоки" пытаются их оправдать. Вам же и вашей семье они тоже ухудшили жизнь в области.. И после этого вы их пытаетесь оправдывать, не понимаю вас.



    Ага, когда след раз будут рассматривать финансирование регионов в ГД, вспомню твои слова

    И как те кто "ЗА НАС" наплевали на всех Амурчан

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    51 минута назад

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    А разве твой депутат обьяснить не может? Или ты за 500 продался, братцы-то деньжат не жалели по осени



    Какой ещё депутат? Запомните уже..если вы продаётесь, то это не значит, что все такие как вы..



    Так ты идеолог? Не похоже.

    Пишешь только гадости, любишь выполнять функцию троля... Не продаешься, а сейчас тогда, что делаешь?

    Офицер логова комментаторов?



    Я же говорю, не судите всех по себе. Ну продались вы бывает. Но не все так делают, поверьте, жители области не довольны когда их постоянно обирают, и ухудшают жизнь. Я то троль, свободный троль, и пишу просто правду

  • OT

    OT
    48 минут назад

    Откуда деньги на все про все?

    Маниловщина не исчерпаема, деньги-то вперед.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    48 минут назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?



    Не переживайте, я работаю. А какие то козловы меня на моей земле обирают, и обирают моих родных. Это мне не нравится. А какие то "знатоки" пытаются их оправдать. Вам же и вашей семье они тоже ухудшили жизнь в области.. И после этого вы их пытаетесь оправдывать, не понимаю вас.



    Ага, когда след раз будут рассматривать финансирование регионов в ГД, вспомню твои слова

    И как те кто "ЗА НАС" наплевали на всех Амурчан



    Что вы там вспомните? Вы забыли про свою семью, родных которым власти местные ухудшили жизнь в области. И после этого вы их пытаетесь оправдывать..

  • Старший в классе

    Старший в классе
    45 минут назад

    жекА-жекА

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    А разве твой депутат обьяснить не может? Или ты за 500 продался, братцы-то деньжат не жалели по осени



    Какой ещё депутат? Запомните уже..если вы продаётесь, то это не значит, что все такие как вы..



    Так ты идеолог? Не похоже.

    Пишешь только гадости, любишь выполнять функцию троля... Не продаешься, а сейчас тогда, что делаешь?

    Офицер логова комментаторов?



    Я же говорю, не судите всех по себе. Ну продались вы бывает. Но не все так делают, поверьте, жители области не довольны когда их постоянно обирают, и ухудшают жизнь. Я то троль, свободный троль, и пишу просто правду



    Стремная правда у тебя, за деньги истину выдаёшь

  • Знаток28

    Знаток28
    42 минуты назад

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?



    Не переживайте, я работаю. А какие то козловы меня на моей земле обирают, и обирают моих родных. Это мне не нравится. А какие то "знатоки" пытаются их оправдать. Вам же и вашей семье они тоже ухудшили жизнь в области.. И после этого вы их пытаетесь оправдывать, не понимаю вас.



    Ага, когда след раз будут рассматривать финансирование регионов в ГД, вспомню твои слова

    И как те кто "ЗА НАС" наплевали на всех Амурчан



    Что вы там вспомните? Вы забыли про свою семью, родных которым власти местные ухудшили жизнь в области. И после этого вы их пытаетесь оправдывать..



    Этот человек может очень сильно помочь области, но он просто ничего не делает

    Да ещё и брата перетянул..

    Так понятнее ?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    34 минуты назад

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Старший в классе

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    А разве твой депутат обьяснить не может? Или ты за 500 продался, братцы-то деньжат не жалели по осени



    Какой ещё депутат? Запомните уже..если вы продаётесь, то это не значит, что все такие как вы..



    Так ты идеолог? Не похоже.

    Пишешь только гадости, любишь выполнять функцию троля... Не продаешься, а сейчас тогда, что делаешь?

    Офицер логова комментаторов?



    Я же говорю, не судите всех по себе. Ну продались вы бывает. Но не все так делают, поверьте, жители области не довольны когда их постоянно обирают, и ухудшают жизнь. Я то троль, свободный троль, и пишу просто правду



    Стремная правда у тебя, за деньги истину выдаёшь



    Правда она и есть правда. Не получается, у вас последнее время оправдать власть, не переживайте сильно по этому поводу. Как только власти начнут работать в интересах людей, и перестанут ухудшать жизнь людей в области, то и оправдывать эту власть не нужно будет.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    32 минуты назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?



    Не переживайте, я работаю. А какие то козловы меня на моей земле обирают, и обирают моих родных. Это мне не нравится. А какие то "знатоки" пытаются их оправдать. Вам же и вашей семье они тоже ухудшили жизнь в области.. И после этого вы их пытаетесь оправдывать, не понимаю вас.



    Ага, когда след раз будут рассматривать финансирование регионов в ГД, вспомню твои слова

    И как те кто "ЗА НАС" наплевали на всех Амурчан



    Что вы там вспомните? Вы забыли про свою семью, родных которым власти местные ухудшили жизнь в области. И после этого вы их пытаетесь оправдывать..



    Этот человек может очень сильно помочь области, но он просто ничего не делает

    Да ещё и брата перетянул..

    Так понятнее ?



    Какой человек? Чем может помочь области? Если не делает, то ему это не нужно.

  • Знаток28

    Знаток28
    22 минуты назад

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить в центральных регионах России, вот люди с ДВ туда и едут.



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти, которые ухудшают мою жизнь и моих родных.



    Родится и хотеть маловато будет

    Может работать ещё начнёшь?



    Не переживайте, я работаю. А какие то козловы меня на моей земле обирают, и обирают моих родных. Это мне не нравится. А какие то "знатоки" пытаются их оправдать. Вам же и вашей семье они тоже ухудшили жизнь в области.. И после этого вы их пытаетесь оправдывать, не понимаю вас.



    Ага, когда след раз будут рассматривать финансирование регионов в ГД, вспомню твои слова

    И как те кто "ЗА НАС" наплевали на всех Амурчан



    Что вы там вспомните? Вы забыли про свою семью, родных которым власти местные ухудшили жизнь в области. И после этого вы их пытаетесь оправдывать..



    Этот человек может очень сильно помочь области, но он просто ничего не делает

    Да ещё и брата перетянул..

    Так понятнее ?



    Какой человек? Чем может помочь области? Если не делает, то ему это не нужно.



    Так в этом то и дело. В Гос думе сидит, и ничего не делает

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Знаток28

    Так в этом то и дело. В Гос думе сидит, и ничего не делает



    Хочешь занять его место и вытащить область из клоаки?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    10 минут назад

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Знаток28

    жекА-жекА

    Передайте козлову, чтобы развивать Дальний восток нужно не увеличивать налоги, а уменьшать, и чтобы люди здесь жили им тоже надо не увеличивать налоги, как это делает Козлов с командой, а уменьшать.. Сейчас выгодней и удобней жить



    О чем ты говоришь? ? Большинство налогов устанавливают федералы



    Во всём виноваты федеральные власти, а местные не при чём? Тогда почему в других регионах кап.ремонт меньше чем у нас? Почему в других регионах транспортный налог меньше чем у нас? Почему в других регионах налог по кадастровой стоимости значительно меньше чем у нас? Расскажите, вы же знаток..



    Ну так свалил бы давно, чего сопли распускать?

    Заходи в гугл, да спрашивай у него, заодно посмотри что такое налог, и доходная часть бюджета



    Нечего сказать? Не смогли вы отмазать местных властей. В очередной раз не смогли, а так старались.. На счёт свалить, я сам решу. Таких как вы "знатоков" точно не буду спрашивать. Я здесь родился, и здесь хочу жить, только без таких людей как сейчас во власти,









    Что вы там вспомните? Вы забыли про свою семью, родных которым власти местные ухудшили жизнь в области. И после этого вы их пытаетесь оправдывать..



    Этот человек может очень сильно помочь области, но он просто ничего не делает

    Да ещё и брата перетянул..

    Так понятнее ?



    Какой человек? Чем может помочь области? Если не делает, то ему это не нужно.



    Так в этом то и дело. В Гос думе сидит, и ничего не делает



    То что он сидит в думе и ничего не делает, это оправдывает наших местных властей, которые нам сделали максимальную ставку по налогу на недвижимость, и ухудшили нам жизнь в области? Думаю, что нет. Понимаете, те кто ухудшают жизнь людям, никогда не будут поддержаны людьми..

  • СаняCh

    СаняCh
    10 минут назад

    Oldlord
    Знаток28

    Так в этом то и дело. В Гос думе сидит, и ничего не делает



    Хочешь занять его место и вытащить область из клоаки?


    Даже бабка с моего подъезда лучше этого дна, а комментатор Амур Инфо хотя бы в теме о области, в отличии от Абрамова

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