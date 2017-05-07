Александр Козлов: чтобы развивать Дальний Восток, нужно увеличить софинансирование из центра

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Задачи на 2017 год и итоги 2016 года обсудили на коллегии министерства России по развитию Дальнего Востока. Свои предложения по развитию региона озвучил и губернатор Приамурья. Александр Козлов считает, что софинансирование по федеральным программам из федерального бюджета должно быть больше.

«Я хотел бы акцентировать внимание на механизмах исполнения поручений. Мы на коротком этапе времени должны сделать большой рывок для освоения Дальнего Востока. Для этого нужны деньги, нужны полномочия у губернаторов.

В ноябре 2016 года на комиссии были даны поручения всем федеральным ведомствам, чтобы они оказывали поддержку. По постановлению № 999 есть предел софинансирования. Повторюсь, мы в одном этапе времени должны много сделать, много построить. И те проценты софинансирования, которые несут дальневосточные регионы (доходит до 23 %), они, к сожалению, не связаны с их доходной частью.

Мы неоднократно говорим, что нужно обратить внимание Минфина – необходимо это постановление изменить, уменьшить процент софинансирования в строительстве. Приведу пример. Сегодня Александр Сергеевич Галушка в своём докладе сказал о городе Свободный. Город, где будут строиться два крупнейших завода. Нам нужно заново отстроить город, который раньше был центром АМУРЛАГа (в системе ГУЛАГ). Надо построить детские сады, школы, объекты медицины. И на всё это область в качестве софинансирования должна дать 3 миллиарда рублей. Не говоря о том, что есть текущее состояние дел, которое нельзя останавливать и также поддерживать. Ещё мы строим новый город Циолковский. Город требует социальной инфраструктуры. Тоже софинансирование 23 %. Город новый для космонавтики, для страны. Просим менять постановление именно в таких конкретных случаях», – отметил глава Приамурья Александр Козлов.

Также губернатор отметил, что при формировании разделов госпрограмм федеральные ведомства должны учитывать практики регионов. К примеру, сейчас необходимо софинансирование по объектам ЖКХ, в частности, по коммуникациям. Но такой федеральной программы нет. Глава региона также напомнил о незавершённых объектах по другим программам, исполнение которых составляет 60-70 %.

«Это всё инфраструктура, которая влечёт за собой инвесторов, развитие Дальнего Востока. Сегодня в министерствах этих программ не осталось. Мы просим поддержки, чтобы на федеральном уровне либо эти программы возобновить, либо помощь в достройке», – объяснил губернатор Александр Козлов.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поддержал главу Приамурья: «Действительно, все проблемы вы правильно поставили. Мы этим занимаемся. С вами работаем. Уже опубликовано поручение председателя Правительства, что комплексный план развития Свободного мы должны разработать и внести в правительство».

«Мы дали жизнь новому городу, который имеет важнейшее всероссийское и международное значение. Губернатор Приамурья об этом говорил. Задача стоит колоссальная. Мы глубоко убеждены, что не может быть опережающего развития Дальнего Востока без опережающего финансирования. И этот вопрос очень своевременно и очень правильно поднял Александр Козлов. Нам необходимо добиваться этого в стенах Государственной Думы вместе со всем губернаторским корпусом», заявил председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Просмотров всего: 314

#губернатор #Дальний Восток #строительство #экономика

распечатать

Нино Кохреидзе