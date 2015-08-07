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19мая
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Водолазы проверяют дно в местах летнего отдыха у воды

Водолазы проверяют дно в местах летнего отдыха у воды
Фото пресс-службы МЧС

Места массового отдыха активно готовят к началу купального сезона. Официально он стартует 1 июня. К этому времени водолазы должны обследовать дно рек и озер во всех официально утвержденных зонах отдыха.

Водолазы-спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска уже обследовали дно реки Амур от улицы Мухина до Артиллерийской. На этом участке обнаружили много стеклянных бутылок и большое бревно, которые могли нанести вред отдыхающим. В прошлые годы улов водолазов был значительнее – со дна Владимировского озера доставали статую «Маши и Медведя», а спасатели амурского центра ГЗиПБ в одном из водоемов области обнаружили детскую карусель.

В ближайшее время водолазы исследуют дно реки Зеи в районе переулка Связной, в районе поселка Зазейский и в селе Белогорье, а также озера в поселке Моховая Падь и первое Владимировское, где планируется открытие мест массового отдыха горожан.

Проверка водоемов в Благовещенске и в районах области завершится до первого июня. В местах массового отдыха и на пляжах выставят спасательные вышки и организуют дежурство матросов-спасателей.

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#жизнь #МЧС #отдых

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