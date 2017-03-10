Известный московский хирург учил амурских врачей выполнять сложные операции

В Благовещенск приехал известный хирург Эдуард Галлямов. Он прооперировал несколько пациентов онкодиспансера и показал мастер-класс для амурских врачей. Для показательных операция отобрали шесть человек.

19мая врачи пытались победить рак. Болезнь поразила предстательную железу 70-летнего амручанина. Преклонный возраст – это одна из причин, по которой не могут провести открытую операцию, понадобится слишком большой разрез и восстанавливаться придется дольше. Лапороскопический вариант – более щадящий. Такую помощь в амурской области оказывали впервые.

«Пациентов у нас в области много. Просто потому что мы еще не развили данные операции, пациенты ездили на операции в центральные клиники. Кто за свой счет, кто выбивает квоты. Стоимость такой операции –700 тысяч рублей с помощью робота, а если без работа, то примерно 250 тысяч», – сказал заведующий курсом урологии АГМА Дмитрий Величко.

Операцию выполняет хирург с мировым именем москвич Эдуард Галлямов. Подобные вмешательства он выполнял более полутора тысяч раз. Такая операция у него занимает от 40 минут, если заслуженный врач страны работает на современном оборудовании и вместе с подготовленной командой. В случае с операцией в Благовещенске времени ушло гораздо больше – некоторые медработники на такой операции присутствуют впервые, да и оборудование уже устарело.

«Мы проводим этот мастер-класс для того, чтобы люди не уезжали лечиться за границу, поэтому мы с главным врачом встречаемся и решаем, что из оборудования нужно докупить, докторам нужно чаще встречаться с нами, мы будем приезжать, так чтобы технологии здесь выполнялись», – отметил профессор, доктор медицинских наук Эдуард Галлямов.

Все, что происходило в операционной, транслировалось в аудитории в онкодиспансере. На мастер-классы к хирургу пришли амурские врачи разных специальностей и из разных учреждений. Помогали провести мастер-класс хабаровские специалисты.

«Доктора отобрали 10 человек, нам нужно было из них вычленить 6, которые были показательными, и которым помощь нужна была в первую очередь. Это урология, гинекология, хирургия. Вчера сделали резекцию почки, сделали две гинекологические операция, сегодня две урологические, больной с опухолью желудка», – рассказал главный уролог Хабаровского края Александр Миллер.

Сейчас некоторые высокотехнологичные операции для онкобольных выполняют в Амурской областной больнице. Такой метод лечения подходит не всем пациентам, но он эффективен, и пока в целом отсутствует в Приамурье. По словам Эдуарда Галлямова, в регионе такие операции смогут поставить на поток примерно через год.

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Екатерина PL