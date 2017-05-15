На набережной Амура в Благовещенске прошла «заруба» (фото)

В Благовещенск приехал один из сильнейших людей мира Михаил Кокляев. На набережной Амура он устроил «зарубу» – соревнования по становой тяге. Вызов был брошен всем благовещенцам.

«У меня пресс даже на лбу», – пошутил Михаил Кокляев. Спортсмен-силовик в 2013 году установил абсолютный рекорд России, взяв в становой тяге вес в 417,5 килограмма. На соревнованиях в США Кокляевым восхитился Арнольд Шварценеггер, отослав восхищённое сообщение тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. Глава России отреагировал быстро: «Да, русские мужчины вообще такие сильные!».

Благовещенские силачи, которым спортсмен бросил вызов, тоже смогли удивить и восхитить Михаила Кокляева: инженер Автоколонны 1275 Алексей Вешкурцев при весе всего 53 килограмма, поднял штангу тяжелее себя более чем в три раза – 180 килограммов! И этим вызвал шквал эмоций у зрителей, собравшихся у ротонды на берегу Амура.

«Я привык, что сначала судят по внешности, а потом по остальному, как говорится, провожают... Но я привык, смирился и доказал, что я могу!» – прокомментировал Алексей.

Михаил Кокляев, весящий 160 килограммов, поднимал штангу вместе со всеми. «Зарубу» в становой тяге спортсмен стал проводить с начала года, пропагандируя спорт в разных городах. В Благовещенск его пригласили два местных спорт-клуба.

Известно, что рекорд среди амурчан по становой тяге устанавливал выпускник АмГУ Егор Мусиенко – его результат 370 килограммов. Но чемпион теперь живет в Хабаровске. Отдуваться пришлось остальным. Кого-то одолел спортивный интерес – без подготовки зрители брали по 220 килограммов. А кого-то Михаил Кокляев сманил, пообещав коньяк вечером.

Личный рекорд на соревновании установил Владимир Литовченко с результатом 250 килограммов. До этого он брал 240: «Я знал, что дядя Миша приедет и чуть-чуть готовился». Владимир Литовченко стал победителем соревнований по становой тяге «Кокляев против всех».

Сам Михаил поднял в Благовещенске 340 килограммов, и 345 – в тандеме с новым другом Алексеем Вешкурцевым. «На той неделе я был в "зарубе" в городе Видное. И немного еще не восстановился. Поэтому сегодня – 340 килограммов на раз, на этом и закончили. Но "заруба" продолжается, килограммы растут. Неделю назад я выступил на соревнованиях, выиграл с результатом 370 килограммов», – рассказал мастер спорта международного класса и чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Тройку активных участников «зарубы» наградили призами, а Михаил отправился на следующие соревнования в Балашиху и Казахстан.

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Анастасия Болотина