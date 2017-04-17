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Рыбак в Благовещенском районе поймал семикилограммового сазана

Рыбак в Благовещенском районе поймал семикилограммового сазана

Крупный сазан попался на спиннинг рыбаку-любителю в озере Центра охраны природы «Зейский» в Благовещенском районе. По словам служащих Центра, в водоеме и раньше ловилась большая рыба – в основном карась, сазан и щука.

«Этот водоем – искусственный, каждый год мы выпускаем в него мальков, поэтому рыбалка разрешена здесь круглый год. Но лучше всего рыба клюет приблизительно с начала июня, когда вода в озере прогревается до 14 градусов. В конце мая мы снова проведем зарыбление водоема мальками карася и сазана», – рассказал охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Владимир Малков.

Центр охраны природы «Зейский» расположен в 96 километрах от Благовещенска. На базе Центра создано культурно-рыбное хозяйство озерного типа и заложены экологические маршруты.

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#природа

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