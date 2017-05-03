Учёные: медленный Интернет вредит здоровью

Фото: problemu-pc.in.ua

Медленно загружающееся видео оказывает негативное влияние на здоровье интернет-пользователей. К такому выводу пришли шведские учёные, посвятившие данной проблеме целый проект под названием «Стресс при задержках видеопотока». Проект был осуществлён при поддержке специалистов компании Ericsson, сообщает РИА ФАН.

Специалисты провели эксперимент, во время которого у добровольцев снимали кардиограмму и энцефалограмму, пока они просматривали видеоролики на своих смартфонах. Выяснилось, что задержки видеопотока провоцировали увеличение частоты сердечных сокращений на 38 %.При этом уровень стресса поднимался в два раза при повторной задержке, связанной с буферизацией.

По словам авторов исследования, в таких ситуациях человек находится под сильнейшим эмоциональным напряжением, которое оказывает негативное влияние на сердце и всю нервную систему. Учёные считают, что влияние подвисающего видео на душевное и физическое здоровье пользователя можно сопоставимо с фильмом ужасов или утомительной пробежкой. По результатам исследования был сделан вывод, что низкая скорость Интернета заставляет испытывать человека стресс и может стать причиной серьёзных нарушений психики.

Просмотров всего: 30

#здоровье #интернет #наука

распечатать

Алексей Воскобойников