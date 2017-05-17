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В Благовещенске после столкновения перевернулась легковушка

В Благовещенске после столкновения перевернулась легковушка
Фото: ИА «Сканер»

Днем 19 мая в Благовещенске столкнулись две машины, и одна из них, легковая, перевернулась на крышу. Два человека пострадали.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», ДТП случилось на перекрестке улиц Политехнической и Амурской. Nissan Terrano двигалась по главной дороге – по Амурской. Toyota Passo ехала по Политехнической со стороны Зейской. Passo не пропустила Terrano. В результате жесткого столкновения легковушка перевернулась на 180 градусов.

В салоне Passo находились две девушки. Одну из них погрузили на носилках в карету скорой помощи. Вторая сильно ударилась головой. Люди, находившиеся в Terrano, не пострадали.

Просмотров всего: 921

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    головой ударилась но ничего не почувствовала ))

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Были бы мозги, было бы сотрясение.....из этой серии

  • Ыукпун

    Ыукпун
    41 минута назад

    Головой она ударилась намного раньше мож даже еще в родах

  • Neverhood

    Neverhood
    16 минут назад

    Третье ДТП за полмесяца мая на этом перекрестке. В начале года были новости , что в этом году запланирована установка светофора на многих перекрестках, в т.ч.на этом. Осталось узнать в каком месяце установят.

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