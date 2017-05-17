В Благовещенске после столкновения перевернулась легковушка

Фото: ИА «Сканер»

Днем 19 мая в Благовещенске столкнулись две машины, и одна из них, легковая, перевернулась на крышу. Два человека пострадали.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», ДТП случилось на перекрестке улиц Политехнической и Амурской. Nissan Terrano двигалась по главной дороге – по Амурской. Toyota Passo ехала по Политехнической со стороны Зейской. Passo не пропустила Terrano. В результате жесткого столкновения легковушка перевернулась на 180 градусов.

В салоне Passo находились две девушки. Одну из них погрузили на носилках в карету скорой помощи. Вторая сильно ударилась головой. Люди, находившиеся в Terrano, не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев