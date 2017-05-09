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сегодня, 17:26 0

В преддверии Дня города в Белогорске пройдет «Ночь поглотителей рекламы»

В Белогорске в преддверии празднования Дня рождения города проведут «Ночь поглотителей рекламы». Шоу состоится 11 июня на площади имени 30-летия Победы. Продлится мероприятие до полуночи. Начало в 22:00.

«В этом году "Ночь поглотителей рекламы" решено провести в стиле дискотеки 90-х. В программе – знаменитые хиты. Для белогорцев и гостей нашего города выступит благовещенская группа 2day, а также артисты Белогорска. Гости праздника смогут принять участие в многочисленных конкурсах и выиграть самые разнообразные призы. Будет зажигательно, ярко и интересно», – рассказала сотрудник Центра культурного развития Екатерина Рагозина.

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#Белогорск

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