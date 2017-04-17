Уральского школьника убило током на опоре ЛЭП (видео)

Фото: ura.news

В Свердловской области погиб 14-летний подросток, забравшийся на опору линии электропередачи и получивший удар током. По факту гибели школьника начата доследственная проверка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.

«Предварительно установлено, что трое подростков, в том числе и впоследствии погибший мальчик, вечером 18 мая забрались на опору ЛЭП для того, чтобы посмотреть на город Алапаевск с высоты. Двое подростков находились на поперечной перекладине, расположенной на высоте около 25 метров. Третий ребёнок находился чуть ниже. Один из тех подростков, которые были повыше, сказал своему товарищу: “Смотри, как я могу”, и протянул руку к электропроводу. Он ещё не дотронулся до провода, но в этот момент его поразило электротоком. Мальчик упал и погиб на месте», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Всё случившееся сняли на телефон случайные очевидцы, они же выложили видео в Сеть.

По данным правоохранителей, погибший мальчик в апреле был поставлен на профучёт в связи с бродяжничеством. Воспитывался в неполной многодетной семье, не имеющей статуса неблагополучной. По месту обучения характеризовался удовлетворительно, был общительным, к учителям и взрослым относился с уважением, имел лидерские качества.

В компании «МРСК Урала» заявили, что обстоятельства произошедшего будет выяснять назначенная спецкомиссия. «Первые опросы очевидцев говорят о том, что трое подростков забрались на металлическую анкерную опору ВЛ 110 кВ “Алапаевск-Молокозавод” на высоту 18 метров. В результате приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением в 110 тысяч вольт, один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью, и упал с энергообъекта», – сообщили в компании.

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Алексей Воскобойников