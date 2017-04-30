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Аэропорт Благовещенска получил постоянный допуск к приему широкофюзеляжного Boeing-777

Аэропорт Благовещенска получил постоянный допуск к приему широкофюзеляжного Boeing-777
Фото: amurair.ru

В среду, 17 мая, аэропорт Благовещенска получил постоянный допуск к приему дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета Boeing-777-200ER. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Данные о допуске были внесены в свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома Благовещенска к постоянной эксплуатации воздушных судов Boeing-777-200 ER, с ограничением интенсивности полетов – один вылет в сутки, а также ограничением массы – 271 тонна.

«С 28 декабря 2016 года мы принимаем воздушное судно Boeing-777-200 ER по временному разрешению. Получение постоянного допуска к приему "тяжеловеса" авиации Boeing-777-200ER активизирует интерес авиакомпаний к сотрудничеству с аэропортом Благовещенск, мы готовы принимать самолеты повышенной комфортности. Пассажиры уже оценили удобство "Боинга-777". В самолете, даже в экономическом классе, рослому человеку сидеть комфортно», – отмечает генеральный директор ГУП «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Приоритетными направлениями в работе аэропорта Благовещенска является развитие региональной авиации, повышение комфорта авиаперелетов и расширение международных направлений.

Boeing-777-200ER – самый крупный двухдвигательный лайнер в мире, используется для выполнения длительных перелетов или на рейсах повышенной загруженности. В конфигурации данных воздушных судов предусмотрено два класса обслуживания – бизнес и экономический.

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#транспорт

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