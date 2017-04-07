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19мая
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сегодня, 16:45 8

Программы «Альфа-канала» временно исчезли с канала ТНТ

Некоторые зрители «Альфа-канала» лишились возможности смотреть местные программы на канале ТНТ. В частности, это касается абонентов Ростелекома. Изменения произошли из-за запуска в Приамурье второго мультиплекса. Это пакет из десяти телеканалов, обязательных к трансляции всеми операторами. Таким образом, вместе с первым мультиплексом федеральный пакет теперь составляет 20 каналов.

«Основная задача федеральной целевой программы – это устранение цифрового неравенства. То есть, долгие годы, скажем, существовал так называемый московский стандарт. То есть 20 телевизионных каналов в открытом доступе. И долго витала в воздухе мысль, что надо, чтобы как можно больше населения России имели доступ к этим общеступным программам, которые есть в Москве», – рассказал заместитель главного инженера филиала РТС «Амурский ОРТПЦ» Александр Бдицких.

Телеканал ТНТ включен во второй мультиплекс, но, по условиям федеральной программы, трансляция программ региональных сетевых партнеров на нем исключается. Остаются только рекламные врезки. Сейчас все программы «Альфа-канала», в том числе и для абонентов Ростелекома, продолжают транслироваться на кабельном «Альфа-канале», который доступен у всех операторов.

Руководство благовещенской телекомпании ведет переговоры с Ростелекомом для того, чтобы в ближайшем будущем продолжить трансляцию и на канале ТНТ, только уже на другой «кнопке».

«"Альфа-канал" остается у всех кабельных операторов нашего города. К сожалению, у нас произошли небольшие изменения с Ростелекомом, и абоненты IP-телевидения Ростелекома временно пока не видят региональных врезок ТНТ. Но это только временно. Сейчас ведутся переговоры на уровне Дальневосточного округа о том, чтобы Ростелеком брал двойной сигнал. То есть, это ТНТ с нашими рекламами и чистое ТНТ с нашими региональными окнами», – сообщила исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.

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#СМИ

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Комментарии
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  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    Нормально, еще СТС бы не прерывали :)

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Как страшна жыть без камуди клупа и сарая 2

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    2 часа назад

    наконец-то! еще бы ТНТ, СТС и РЕН-ТВ исчезли бы насовсем

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    и слава богу, что исчезли, мешают только, завидую людям у которых они исчезли

  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    И слава богу, никогда этих дебилов не смотрел.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Vlad2

    Как страшна жыть без камуди клупа и сарая 2



    Причем здесь Ваш сарайи камУди клУП?! Пишут, что не видят местные программы, а именно местные новости, сканер и т.д., то есть те программы, что вещает местный Альфа-канал...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Vlad2Как страшна жыть без камуди клупа и сарая 2


    "Альфа-канал" создали Дом 2 и Камеди? Вот это делааа

  • Vlad2

    Vlad2
    54 минуты назад

    жизньжизниьжизнь

    Причем здесь Ваш сарайи камУди клУП?! Пишут, что не видят местные программы, а именно местные новости, сканер и т.д., то есть те программы, что вещает местный Альфа-канал...





    MbIcли вcлyx

    Vlad2"Альфа-канал" создали Дом 2 и Камеди? Вот это делааа


    вапщето я об ТНТ... да и чево можно посмотреть на этих местных каналах, их уже больше чем московских и питерских вместе взятых, вполне хватило бы и одного местного.



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