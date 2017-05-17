Пожар на формовочном заводе в Благовещенске потушили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Пожарные справились с возгоранием на формовочном заводе железобетонных изделий в Благовещенске. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, проводятся разбор конструкций, их проливка.

Всего в тушении было задействовано 46 человек личного состава и 14 единиц техники. По факту пожара началось расследование. Выясняются возможные причины возгорания и обстоятельства, которые ему предшествовали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, установлено, что горела галерея подачи щебня и песка. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

«Уже через полчаса после прибытия подразделений, несмотря на сильный порывистый ветер, который усложнял тушение, открытое горение было ликвидировано. Кроме того, усложняли тушение наличие оборудования под напряжением и конструктивные особенности строения: галерея подачи выполнена из легких металлических конструкций, которые под воздействием высокой температуры деформировались, что привело к частичному обрушению конструкции», – комментирует заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Андрей Потахов.

Как сообщало Амур.инфо, пожар на заводе, который находится по адресу: улица Больничная, 79/1А, произошел 19 мая. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 13:49.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

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Александр Авдеев