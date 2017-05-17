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19мая
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сегодня, 16:20 4

Пожар на формовочном заводе в Благовещенске потушили

Пожар на формовочном заводе в Благовещенске потушили
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Пожарные справились с возгоранием на формовочном заводе железобетонных изделий в Благовещенске. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, проводятся разбор конструкций, их проливка.

Всего в тушении было задействовано 46 человек личного состава и 14 единиц техники. По факту пожара началось расследование. Выясняются возможные причины возгорания и обстоятельства, которые ему предшествовали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, установлено, что горела галерея подачи щебня и песка. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

«Уже через полчаса после прибытия подразделений, несмотря на сильный порывистый ветер, который усложнял тушение, открытое горение было ликвидировано. Кроме того, усложняли тушение наличие оборудования под напряжением и конструктивные особенности строения: галерея подачи выполнена из легких металлических конструкций, которые под воздействием высокой температуры деформировались, что привело к частичному обрушению конструкции», – комментирует заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Андрей Потахов.

Как сообщало Амур.инфо, пожар на заводе, который находится по адресу: улица Больничная, 79/1А, произошел 19 мая. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 13:49.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Смотришь на это сооружение..(( - 19 век. Доживают постройки социализма, остаточное производство) Зато, новые технологии присутствуют в строительстве очередных супермаркетов.

  • молокан

    молокан
    58 минут назад

    Что бы по- русски не написать цех железобетонных изделий. Формовочный завод, блин.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    45 минут назад

    Что там за песок со щебнем и бетонные изделия, что так полыхали? Или это наше новое секретное производство? А?

  • Елена2

    Елена2
    10 минут назад

    Серёга , держись там !!!!!!

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