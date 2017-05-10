Десятки человек пришли проститься с Александром Тихомировым

В Благовещенске 19 мая простились с художником Александром Тихомировым. Прощание проходило в кафедральном соборе. Проводить известного амурчанина пришли десятки человек – родные, друзья, коллеги, знакомые, представители власти и различных ведомств и учреждений. Трагическая новость о внезапной смерти Александра Тихомирова пришла вечером 17 мая.

«Совсем недавно мы с ним шли с портретами своих дедов в "Бессмертном полку", разговаривали о них. И вдруг так, как обухом по голове – раз, и нет человека. Больно. Мы вместе начинали Творческий союз, создавали его в Амурской области. Был он мне и другом, и товарищем», – рассказал скульптор, художник, прозаик, член Союза писателей и Союза художников России Николай Карнабеда.

«Он был всем другом и учителем, товарищем и коллегой. Это очень сильный человек, очень многое сделал не только для области, но и для русского искусства в целом. Очень, конечно, тяжело говорить в прошедшем времени. Сделано им очень много. Это большая утрата», – сказал член Творческого союза художников Амурской области Алексей Сидоров.

«Александр Евгеньевич – тот человек, который внес большую лепту в студию Верещагина, которая у нас существует. Очень много творческих вечеров, все мероприятия, которые проходили, он принимал в них непосредственное участие. Много лет возглавлял эту студию», – отметил заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Амурской области Александр Старовойтов.

Как сообщалось ранее, соболезнования в связи со смертью народного художника выразили губернатор области Александр Козлов, его предшественник Олег Кожемяко, мэр Благовещенска. Вспоминали об Александре Евгеньевиче его друзья и коллеги, в том числе фотограф и режиссер Олег Семенец, который в память об ушедшем художнике сделал видеоролик: на кадрах Александр Тихомиров работает в своей мастерской и поет.

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Екатерина PL