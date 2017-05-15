В Москве при ремонте водопровода нашли деревянную мостовую XVII века

Фото: ugorizont.ru

Археологи обнаружили в Москве на Большой Лубянке деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века. Сверху находились булыжники XIX – начала XX века. Находки были сделаны во время работ по ремонту водопровода и водостока столичной улицы, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт городской администрации.

В ходе майских наблюдений за ремонтными работами также были найдены мелкие предметы: лошадиные подковы и обувные набойки XVII-XIX веков, медные монеты, гвозди и керамика XVIII-XX веков.

Во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади археологи нашли следы засыпанных рвов XVI века, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города.

«Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы “Моя улица”», – отметил глава Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Крупные фрагменты булыжной и деревянной мостовой будут засыпаны грунтом, что позволит сохранить их для дальнейших исследований.

Как сообщало Амур.инфо, не так давно в израильском городе Бейт-Шемеш группа археологов обнаружила камень, который, предположительно, использовался для добывания огня 9 000 лет назад. Артефакт был обнаружен в ходе исследовательских работ, которые предшествуют старту проекта реконструкции местной автомагистрали.

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#история

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Алексей Воскобойников