В Благовещенске водитель вилял по дороге (видео)

В Благовещенске сняли на видео, как водитель легковушки виляет по дороге из стороны в сторону, при этом на автомобиле включены аварийные сигналы. Ролик выложили в социальные сети.

На кадрах видно, как белый легковой автомобиль Toyota Vitz виляет по дороге со включенной «аварийкой». Автор ролика предположил, что рулевой Vitz пьян. По информации ИА «Амур.инфо», машина следовала по улице Шевченко на участке от Забурхановской до Ломоносова.

В отделе ГИБДД по Благовещенску информагентству сообщили, что, судя по видео, мужчина ПДД не нарушал, на встречную полосу не выезжал. Нарушений стражи порядка по этому отрезку не видят. Информации о том, не попадал ли этот автомобиль в ДТП в дальнейшем, нет.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

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Александр Авдеев