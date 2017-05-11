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сегодня, 15:13 1

Почти тысячу предприятий ликвидировали в Приамурье в 2017 году

Почти тысячу предприятий ликвидировали в Приамурье в 2017 году
Фото: mlmponovomu.ru

В Амурской области, по данным Амурстата, с начала 2017 года ликвидировали почти тысячу предприятий. Появилось за это время примерно 500 новых компаний, пишет газета «Телепорт».

В первом квартале предприятий и организаций становилось меньше с каждым месяцем. В апреле, напротив, отметили прирост. Тогда резко сократилось количество ликвидированных предприятий. В январе в области исчезло 336 организаций, появилось – 106, в феврале – 412 против 133.

В марте ситуация начала постепенно выравниваться – ликвидированы 177 организаций, а появилось 149. А в апреле «гибель» организаций резко снизилась до 63. Учреждение новых при этом осталось примерно на одном уровне – этот показатель составил в прошлом месяце 140.

Всего с начала года в Приамурье ликвидировано 988 организаций, появилось – 514. Больше всего предприятий не досчиталась торговая сфера, на нее приходится примерно каждая третья закрытая организация. Кроме того, активно закрывались представители строительного бизнеса, особенно в феврале, когда были ликвидированы 72 организации. Но и в этой сфере в апреле начался прирост, и предприятий больше создано, чем закрыто.

За год в области появилось 8 предприятий в сфере гостиничного бизнеса и общепита, но это взамен ликвидированных 25. Сократилось число организаций, занятых страховой деятельностью, сделками с недвижимостью, обрабатывающим производством. А вот в сфере добычи полезных ископаемых динамика положительная не только за апрель, но и за все месяцы с начала года: официально появилось 26 предприятий, а ликвидировано 16. Также прирост отмечен в области здравоохранения и соцуслуг: создано три организации, закрыта одна.

В большинстве амурских городов в этом году отмечается естественная убыль организаций. За четыре месяца почти везде больше закрыто, чем открыто новых. Исключение составляет Тында, где динамика оказалась не отрицательная, а нулевая: 20 ликвидировано, столько же появилось. Что касается районов, то обычно речь идет всего о нескольких появившихся или исчезнувших организациях, причем кое-где их стало больше.

С начала года в Приамурье сократилось и количество индивидуальных предпринимателей. Если 1 января их насчитывалось 19 976, то 1 апреля осталось 19 904. Для сравнения: 1 января 2016 года амурских ИП было 20 753.

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#Амурская осень #жизнь #строительство #торговля #транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 минут назад

    Рост экономики на лицо, ура товарищи.

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