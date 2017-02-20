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сегодня, 15:13 0

Новые кнопочные Nokia 3310 россияне раскупили за два дня

Новые кнопочные Nokia 3310 россияне раскупили за два дня
Фото: life.ru

Возвращение легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 на российский рынок вызвало небывалый ажиотаж среди покупателей. Буквально за пару дней после поступления его в продажу, почти все устройства данной модели были сметены с прилавков. Об этом сообщает РИА Новости.

«По итогам первого дня продаж спрос на мобильный телефон ажиотажный, и мы испытываем определённый дефицит, который будет ликвидирован в ближайшее время», – поделился информацией представитель одной из торговых компаний Сергей Тихонов.

Отмечается, что россиян не отпугнула достаточно высокая для кнопочного телефона цена в 3 990 рублей – многие даже делают предзаказы, чтобы приобрести заветный гаджет в понравившемся цвете – красном, синем, жёлтом или сером.

Разработчики внесли в обновлённую модель ряд изменений – в частности, оснастили её цветным монитором, двухмегапиксельной камерой и слотом для поддержки карты памяти.

Подчёркивается, что устройство сможет держать зарядку аккумулятора до 30 дней.

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступила свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году компания Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в мае 2016 года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение десяти лет.

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#торговля

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