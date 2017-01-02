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Водителям запретили парковаться рядом с автовокзалом Благовещенска

Водителям запретили парковаться рядом с автовокзалом Благовещенска

В Благовещенске теперь запрещено парковаться в проезде между автовокзалом и торговым центром «Большой», расположенным по адресу: улица Красноармейская, 102. Соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24. «Работает эвакуатор» были установлены 19 мая. С этого дня автомобили, которые нарушат запрет, будут эвакуировать, а водителей – штрафовать.

Решение о запрете парковки в этом проезде было принято 24 апреля на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения на основании жалоб водителей и пешеходов. Люди жаловались, что из-за постоянного скопления машин, на дороге создается сложная обстановка, провоцирующая ДТП.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    37 минут назад



    ~~С этого дня автомобили, которые нарушат запрет, будут эвакуировать, а водителей – штрафовать.



    ну разве что цинично посмеяться после это фразы

  • Victrix

    Victrix
    28 минут назад

    Правильная тенденция товарищи. Также нужно запретить парковаться на Волошина и возле Лагмана.

  • бабаяга

    бабаяга
    24 минуты назад

    слишком цинично вЫржаться с этой новости

  • Мадлен

    Мадлен
    22 минуты назад

    Правильно, автовокзал есть, а парковок там нет. Перенесите автовокзал к ж/д вокзалу.

  • Мелисса

    Мелисса
    8 минут назад

    Сделать нормальную парковку возле автовокзала, и проблем не будет.

    Ларьки вонючие снести - как раз место будет.

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