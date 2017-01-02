Водителям запретили парковаться рядом с автовокзалом Благовещенска

В Благовещенске теперь запрещено парковаться в проезде между автовокзалом и торговым центром «Большой», расположенным по адресу: улица Красноармейская, 102. Соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24. «Работает эвакуатор» были установлены 19 мая. С этого дня автомобили, которые нарушат запрет, будут эвакуировать, а водителей – штрафовать.

Решение о запрете парковки в этом проезде было принято 24 апреля на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения на основании жалоб водителей и пешеходов. Люди жаловались, что из-за постоянного скопления машин, на дороге создается сложная обстановка, провоцирующая ДТП.

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Екатерина PL