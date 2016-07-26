В Приамурье проверили лагерь «Белые горы», где погиб вожатый

Фото: amurobl.ru

Межведомственная комиссия во главе с зампредом правительства области Ольгой Лысенко проверила оздоровительный лагерь «Белые горы». Как сообщало Амур.инфо, летом 2016 года здесь погиб молодой вожатый. Обследовать оздоровительные лагеря региона комиссия начала 16 мая.

«Губернатором Александром Козловым поставлена задача к началу оздоровительной кампании ликвидировать все недостатки, которые были выявлены в 2016 году в оздоровительных учреждениях. И подготовить эти учреждения к комфортному, а главное – безопасному пребыванию детей. По результатам уже проведенной работы мы видим, что замечания есть, однако все члены комиссии положительно отмечают то, что максимально активно подключились к подготовке учреждений к сезону не только руководители лагерей, но и главы муниципальных образований. Сейчас в лагерях идут завершающие ремонтные работы, выполняются предписания Роспотребнадзора, Ростехнадзора», – отметила Ольга Лысенко.

В ходе подготовки к летнему сезону в «Белых горах» отремонтировали оба корпуса, заменили старые деревянные окна на пластиковые. Прибрели новую мебель – тумбочки, стулья, полочки для телефонов. Заменили электрические розетки во всех помещениях лагеря, отремонтировали спортзал.

Обо всех работах комиссии доложила новый директор учреждения Жанна Скубовская. Последние 8 лет она руководила загородным оздоровительным лагерем «Огонек». По информации директора, «Белые горы» уже укомплектован кадрами, также есть необходимый резерв. 1 июня все работники заезжают на территорию и проходят инструктаж. Особое внимание при подборе персонала уделили сотрудникам пищеблока. Готовить еду для ребят будут повара 5-го разряда и, что особенно важно, имеющие опыт работы в детских учреждениях, сообщает пресс-служба правительства области.

Кроме того, в лагере проведут реконструкцию сети электроснабжения. Так, провода, которые сейчас идут к трансформаторной подстанции по воздуху, электроснабжающая организация проложит под землей для большей безопасности детей и персонала.

За оставшееся время до начала первой смены (2 июня) руководство лагеря намерено закончить благоустройство территории, в том числе украсить уличную сцену, на которой будут проходить все развлекательные мероприятия. Сейчас уже разработана программа для детей, заезжающих на первую смену. Она составлена с учетом отзывов и пожеланий детей, которые отдыхали здесь в предыдущие годы.

«Я считаю, что эта база шикарная: удобные и уютные корпуса, два бассейна, большая удобная территория, хорошая сцена, где можно проводить фестивали, шоу-программы, праздники, встречать гостей. Мы будем проводить день открытых дверей, чтобы показать родителям, как мы здесь живем, какая у нас атмосфера. Мы будем стараться, чтобы все было хорошо», – сказала Жанна Скубовская.

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Александр Авдеев