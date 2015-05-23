Началось голосование за номинантов амурской премии Леонида Завальнюка

Стартовало голосование за номинантов литературной премии Завальнюка. Проголосовать можно на сайте Амурской областной научной библиотеки. На выбор представлены девять участников в трёх номинациях. Голосование завершится в сентябре.

В номинации «Творческий поиск» выдвинуты рассказ «Сердце красавицы» Ярослава Турова и поэтический сборник «Цветы любви и веры» Максима Чекмарева.

В номинации «Творческая зрелость» соревнуются повесть «Берега моей реки» Гульчеры Быковой, поэтические публикации в Интернете Ирины Вакуленко и роман «Сам себе волк» Александра Маликова, поэтические книги «Покидая урочища Чёрного дракона» и «Багрянорождённый трилистник» Валерия Разгоняева, исторический роман «Под знаком Амура» Станислава Федотова и сборник «Чаша страданья допита до дна!..» Фёдора Чудакова – крупнейшей фигуры амурской литературы начала ХХ века.

В номинации «Популяризация и изучение творчества Леонида Завальнюка» выдвинута лишь одна работа – творческий вечер «Поэт из настоящих» режиссера-постановщика Людмилы Мицай.

Лауреатов премии в каждой из номинаций выберет компетентное жюри путем тайного голосования. Церемония награждения пройдет в Амурской областной научной библиотеке в день рождения Леонида Завальнюка – 20 октября.

Размер премии в номинации «Творческая зрелость» составляет 50 000 рублей, в номинации «Творческий поиск» – 25 000 рублей, «Популяризация и изучение творчества Леонида Завальнюка» – 25 000 рублей.

Литературная премия Леонида Завальнюка была учреждена телекомпанией «Альфа-канал», БГПУ и Амурской областной научной библиотекой 31 марта 2016 года. Идея организовать ежегодную премию в честь известного поэта, писателя, художника возникла в 2015 году, когда в Благовещенске проходили мероприятия памяти бывшего амурчанина. Лауреатом премии Завальнюка можно стать только один раз.

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Анастасия Болотина