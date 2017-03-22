Уфологи разглядели на Марсе старинный кассовый аппарат

Фото: youtube.com

Британские уфологи из команды ArtAlienTV рассматривая фотопейзажи Красной планеты, сделанные марсоходом Curiosity, обнаружили на снимках странный предмет, своими очертаниями напоминающий старый кассовый аппарат. Об этом сообщает телеканал «360».

На фотоизображениях виден тёмный участок на поверхности Марса. Исследователи уверены, что перед ними – кассовый аппарат или пишущая машинка времён Второй мировой.

Энтузиасты из ArtAlienTV убеждены, что в NASA намеренно публикуют снимки с Марса в плохом разрешении, чтобы нельзя было рассмотреть, что на них изображено. «Им есть что скрывать», – заявляют уфологи, уверенные в том, что на Красной планете когда-то существовала разумная жизнь. В частности, по мнению автора справочников по расследованиям НЛО Найджела Уотсона, кассовый аппарат мог использоваться аборигенами для продажи билетов на марсианские конференции.

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Алексей Воскобойников