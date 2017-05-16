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В районе благовещенской школы № 14 сбили двух девочек

В районе благовещенской школы № 14 сбили двух девочек

В Благовещенске 19 мая произошло ДТП на перекрестке Ленина – Пушкина. Водитель Toyota Corolla Fielder сбил двух девочек-пешеходов. Школьниц увезли в больницу с ушибами.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», школьницы в возрасте примерно 10 лет переходили улицу Ленина по пешеходному переходу. В этот момент их сбила иномарка, двигавшаяся по улице Ленина в прямом направлении со стороны улицы Лазо.

По словам водителя, он проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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