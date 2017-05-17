Около 18 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 20 мая

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В Амурской области 20 мая по центральным и южным районам ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. По северу будет переменно облачно, местами выпадут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами – 13-18 метров в секунду.

Термометры на севере Приамурья покажут 10…15 градусов тепла, местами – до плюс 5 градусов. По центральным и южным районам температура составит 13…18 градусов выше нуля. Ночью на поверхности почвы местами по центральным районам ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

В Благовещенске 20 мая установится небольшая облачность, без осадков. Ветер подует с северо-запада с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 16…18 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL