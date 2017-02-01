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сегодня, 14:00 0

Оформлять дальневосточный гектар будут в два раза быстрее

Оформлять дальневосточный гектар будут в два раза быстрее
Фото: ysia.ru

Получить земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар» можно будет в два раза быстрее. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии министерства, сообщает Интерфакс.

На коллегии министерства рассматривали работу, проделанную за прошлый год.

«Уже сегодня с нашими коллегами из компании "Росатом" подготовлены технологические предложения по сокращению срока предоставления земельного участка на Дальнем Востоке в два раза», – сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сейчас на принятие решения у ведомств есть 33 рабочих дня. Желающий получить гектар должен зарегистрироваться на портале госуслуг, отметить на сайте НаДальнийВосток.рф границы желаемого земельного участка и направить электронное заявление. Через месяц в случае положительного решения, можно подписывать договор.

С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 90 тысяч заявок.

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#Дальний Восток #жизнь #российская власть #сельское хозяйство

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