Жители благовещенского дома жалуются на трупный запах

Фото: kraska.guru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители многоквартирного дома № 68/4 по улице Калинина. Горожане обеспокоены трупным запахом, появившимся в первом подъезде.

Как рассказала жительница подъезда Татьяна, вонь появилась 18 мая. Женщина считает, что источник находится в подвале, и это – что-то гораздо крупнее кошки.

«Вечером, когда мы приехали с работы, запах уже стоял невыносимый. У нас в квартире вообще находиться невозможно, а у меня маленькие дети. Сегодня мы кое-как дозвонились до управляющей компании. Нам пообещали проверить подвал, но пока что информации никакой не поступало», – говорит Татьяна.

Она пояснила, что дом и, в частности, его первый подъезд – чистые и опрятные. В подвале маргинальные элементы не ночуют, сам он закрыт на замок, свободного доступа туда нет.

С диспетчерской управляющей компании дома в настоящее время связаться не удалось.

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#ЖКХ

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Александр Авдеев