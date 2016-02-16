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Жители благовещенского дома жалуются на трупный запах

Жители благовещенского дома жалуются на трупный запах
Фото: kraska.guru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители многоквартирного дома № 68/4 по улице Калинина. Горожане обеспокоены трупным запахом, появившимся в первом подъезде.

Как рассказала жительница подъезда Татьяна, вонь появилась 18 мая. Женщина считает, что источник находится в подвале, и это – что-то гораздо крупнее кошки.

«Вечером, когда мы приехали с работы, запах уже стоял невыносимый. У нас в квартире вообще находиться невозможно, а у меня маленькие дети. Сегодня мы кое-как дозвонились до управляющей компании. Нам пообещали проверить подвал, но пока что информации никакой не поступало», – говорит Татьяна.

Она пояснила, что дом и, в частности, его первый подъезд – чистые и опрятные. В подвале маргинальные элементы не ночуют, сам он закрыт на замок, свободного доступа туда нет.

С диспетчерской управляющей компании дома в настоящее время связаться не удалось.

Просмотров всего: 1972

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    у нас в подъезде не так давно такая вонь шла от одной из квартир. Раньше в ней жила алкашня маргинальная, потом квартира опустела. Вызвали полицию, приехали. Нашли телефон хозяйки - она запретила вскрывать дверь, приехать на место отказалась. Сказала - мол, в холодильнике мясо протухло, свет отключили за неуплату. Пообещала все убрать. Ответ полицейских устроил. Короче, квартиру они так и не проверяли, отделавшись телефонным звонком хозяйке. Вонь через пару дней исчезла. Убрала, значит.

    Но вот что там конкретно там лежало и тухло - никто так и не узнал. С таким же успехом хозяйка могла и трупец залежавшийся из квартиры убрать. А правоохранителям пофиг, они на слово гражданам верят!

  • Кто

    Кто
    1 час назад

    Да ну нафиг

    Труп из коммуналки проблематично вынести. Там вечно то на площадки, то возле подъезда, бездельники ошиваются.

    Скорей всего мясо и протухло

  • Питерский

    Питерский
    54 минуты назад

    Как то в Моховой в виде беляшей вынесли.

  • Дамбо

    Дамбо
    43 минуты назад

    Кто

    Да ну нафиг

    Труп из коммуналки проблематично вынести. Там вечно то на площадки, то возле подъезда, бездельники ошиваются.

    Скорей всего мясо и протухло



    У нас в подъезде одни старики и семейные живут, которые по ночам на площадках не ошиваются. Так что без проблем. Хоть среди бела дня выноси.

    Суть-то в другом.

    А сколько мяса должно быть утрамбовано в холодильнике в квартире, в которой никто не живет (и главное - зачем оно там?), чтобы смердеть на пять этажей?

  • Кто

    Кто
    25 минут назад

    Дамбо

    Кто

    Да ну нафиг

    Труп из коммуналки проблематично вынести. Там вечно то на площадки, то возле подъезда, бездельники ошиваются.

    Скорей всего мясо и протухло



    У нас в подъезде одни старики и семейные живут, которые по ночам на площадках не ошиваются. Так что без проблем. Хоть среди бела дня выноси.

    Суть-то в другом.

    А сколько мяса должно быть утрамбовано в холодильнике в квартире, в которой никто не живет (и главное - зачем оно там?), чтобы смердеть на пять этажей?



    А вот старики как раз и наблюдают за всем.

    Насчет сколько - думаю, что немного, с вентиляцией сейчас учитывая евроокна везде проблема.

  • Кто

    Кто
    22 минуты назад

    Питерский

    Как то в Моховой в виде беляшей вынесли.



    Вот ты в каком веке живешь?

    Трупешник разделать в хате щас проблема реальная. Отмазаться можно если под дебила деревенского скосить и все на бытовуху отписать.

    А иначе дяденьки припрутся на днк мазки возмут. Отмыть можно канеш с хлоркой, но задолбаешся.

    Все таки проще под дебила

  • Дамбо

    Дамбо
    17 минут назад

    Кто, нет в той квартире евроокон. Там вообще вместо стекла кусок фанеры приляпан. И кто там только ни собирался в свое время - старики как мыши по домам запрятались, всех все устраивало.

    Меня, собственно, тоже не сильно волнует - мясо там сгнило или бомж какой окочурился.

    Волнует реакция полиции. Нулевая. Рукой махнули и дальше поехали.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 минут назад

    Какие тут высокодуховные беседы ведутся. Я лично для себя сделал вывод, что трупешник лучше хранить в квартире, где простые окна, а не евро. Ибо, вентиляция))))))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    MbIcли вcлyx

    Какие тут высокодуховные беседы ведутся. Я лично для себя сделал вывод, что трупешник лучше хранить в квартире, где простые окна, а не евро. Ибо, вентиляция))))))



    А с полицией разговаривать по телефону и вешать им лапшу про мясо в холодильнике, которое "маргинальная алкашня" не съела! )



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