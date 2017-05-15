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сегодня, 13:55 0

В США две женщины и ребёнок выпали из кабинки колеса обозрения

В США две женщины и ребёнок выпали из кабинки колеса обозрения
Фото: life.ru

Две женщины один ребёнок получили травмы в результате падения с колеса обозрения во время фестиваля, проходившего в американском городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон). Инцидент произошёл в четверг, 18 мая, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал KIRO7.

По данным телеканала, люди выпали с девятиметровой высоты после того, как опрокинулась одна из кабинок аттракциона. Травмы получили женщины 70 и 40 лет, а также шестилетний ребёнок. Все они были доставлены вертолётом в больницу города Сиэтл, об их состоянии пока ничего не известно.

Как выяснилось позже, кабинка, в которой находились потерпевшие, была неисправной.

Как сообщало Амур.инфо, в минувшие выходные в киргизском Оше работающий аттракцион «цепочная карусель» обрушился вместе с посетителями. В результате аварии шесть человек получили травмы.

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#дети #отдых #происшествия #США

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