В Благовещенске прохожий помешал двум подросткам залезть в чужую квартиру

Амурские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков. Их подозревают в покушении на кражу. Молодые люди попытались проникнуть в чужую квартиру в Благовещенске, но им помешал прохожий.

По версии следствия, подозреваемые днем 10 апреля попытались проникнуть в квартиру, расположенную на первом этаже одного из домов по улице Пионерской, однако их действия были пресечены случайным прохожим. Парни были задержаны оперативно прибывшими на место преступления сотрудниками полиции.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

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Екатерина PL