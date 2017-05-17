Горит формовочный завод в Благовещенске (видео)

Фото: пресс-служба МЧС

Обновлено: 14:09



19 мая в Благовещенске загорелся формовочный завод. О возгорании в 12:51 сообщили на пульт единой диспетчерской. На место выехали пожарные подразделения Благовещенска.

Возгорание произошло в шахте подачи песко-гравийной смеси завода, который располагается по адресу: улица Больничная, 79/1А. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Все силы и средства, задействованные в тушении, направлены на недопущение дальнейшего распространения огня. В 13:49 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

На месте работают 29 человек пожарно-спасательных формирований Благовещенска и 11 единиц техники. На месте работают оперативная группа главного управления МЧС России по Амурской области, дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Пожарные выехали по второму номеру вызова, всего категорий три, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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Нино Кохреидзе