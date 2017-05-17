Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 0

Горит формовочный завод в Благовещенске (видео)

Горит формовочный завод в Благовещенске (видео)
Фото: пресс-служба МЧС

Обновлено: 14:09

19 мая в Благовещенске загорелся формовочный завод. О возгорании в 12:51 сообщили на пульт единой диспетчерской. На место выехали пожарные подразделения Благовещенска.

Возгорание произошло в шахте подачи песко-гравийной смеси завода, который располагается по адресу: улица Больничная, 79/1А. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Все силы и средства, задействованные в тушении, направлены на недопущение дальнейшего распространения огня. В 13:49 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

На месте работают 29 человек пожарно-спасательных формирований Благовещенска и 11 единиц техники. На месте работают оперативная группа главного управления МЧС России по Амурской области, дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Пожарные выехали по второму номеру вызова, всего категорий три, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Видео dtpgram_blg

Просмотров всего: 3046

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

В Приамурье проверили лагерь «Белые горы», где погиб вожатый
Общество

В районе благовещенской школы № 14 сбили двух девочек
В России и мире

В США две женщины и ребёнок выпали из кабинки колеса обозрения
Происшествия

В Благовещенске прохожий помешал двум подросткам залезть в чужую квартиру

сегодня, 13:53