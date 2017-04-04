Двое амурчан перевернулись на лодке в Якутии

Фото: yakutsk.ru

В четверг, 18 мая, в Якутии на реке Олекме перевернулась моторная лодка, в которой находились двое жителей Амурской области. Мужчина пропал, а женщине удалось спастись.

Инцидент произошел в 14 километрах к северу от туристической базы Тургунча. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, женщина добралась до берега, после чего по спутниковому телефону вызвала помощь. Она жительница Тындинского района, ей 51 год. Вечером 18 мая женщину доставили домой. Медицинская помощь амурчанке не понадобилась.

В тот же день были организованы поиски пропавшего мужчины с привлечением вертолета. К работам подключилось и местное население. Результатов пока нет. 19 мая на поиски пропавшего отправятся амурские спасатели.

По словам начальника поисково-спасательной группы по Сковородину Олега Боровинского, Олекма – очень коварная, с сильным течением и перекатами река. Особенно опасна она в весеннее время, когда после таяния льдов вода поднимается. Река горная, каменистая, ее пороги могут достигать до 120 метров в длину, скорость течения – от 15 до 19 метров в секунду. Поток воды мощный, может закрутить воронкой на дно. Передвигаться по Олекме, особенно весной, лучше только на катере – моторные лодки могут быть неустойчивы.

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#происшествия

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Александр Авдеев