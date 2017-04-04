Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:38 0

Двое амурчан перевернулись на лодке в Якутии

Двое амурчан перевернулись на лодке в Якутии
Фото: yakutsk.ru

В четверг, 18 мая, в Якутии на реке Олекме перевернулась моторная лодка, в которой находились двое жителей Амурской области. Мужчина пропал, а женщине удалось спастись.

Инцидент произошел в 14 километрах к северу от туристической базы Тургунча. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, женщина добралась до берега, после чего по спутниковому телефону вызвала помощь. Она жительница Тындинского района, ей 51 год. Вечером 18 мая женщину доставили домой. Медицинская помощь амурчанке не понадобилась.

В тот же день были организованы поиски пропавшего мужчины с привлечением вертолета. К работам подключилось и местное население. Результатов пока нет. 19 мая на поиски пропавшего отправятся амурские спасатели.

По словам начальника поисково-спасательной группы по Сковородину Олега Боровинского, Олекма – очень коварная, с сильным течением и перекатами река. Особенно опасна она в весеннее время, когда после таяния льдов вода поднимается. Река горная, каменистая, ее пороги могут достигать до 120 метров в длину, скорость течения – от 15 до 19 метров в секунду. Поток воды мощный, может закрутить воронкой на дно. Передвигаться по Олекме, особенно весной, лучше только на катере – моторные лодки могут быть неустойчивы.

Просмотров всего: 911

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

В Приамурье проверили лагерь «Белые горы», где погиб вожатый
Общество

В районе благовещенской школы № 14 сбили двух девочек
В России и мире

В США две женщины и ребёнок выпали из кабинки колеса обозрения
Происшествия

В Благовещенске прохожий помешал двум подросткам залезть в чужую квартиру

сегодня, 13:53