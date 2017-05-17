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Водитель в Нью-Йорке намеренно давил прохожих, «слыша голоса» (видео)

Водитель в Нью-Йорке намеренно давил прохожих, «слыша голоса» (видео)
Фото: REUTERS

В США водитель на красной Honda въехал в толпу людей. Это произошло в Нью-Йорке, на Таймс-сквер днём 18 мая. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, ещё 22 человека пострадали. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошёл на пересечении 45-й улицы и Бродвея. По словам очевидцев, водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. После того как машина остановилась, злоумышленник выскочил из неё и попытался скрыться, но был скручен прохожими.

По данным нью-йоркских правоохранителей, мужчина, совершивший наезд, признался, что «слышал голоса» и ожидал скорой смерти. Экспертиза не обнаружила в организме водителя (им оказался 26-летний бывший военный Ричард Рохас) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти не считают случившееся организованным терактом.

Ранее Рохас уже имел неприятности с законом. Так, в 2008 и 2015 годах он привлекался за вождение в нетрезвом виде. А за неделю до вчерашней трагедии он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявляя, что тот украл его личность.

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#происшествия #США

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