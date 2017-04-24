Подозреваемую в присвоении денег начальницу амурского почтового отделения уволили

Фото: ntv.ru

Начальницу отделения почтовой связи в Константиновском районе Приамурья уволили с работы, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области. Как ранее сообщало Амур.инфо, женщину подозревают в присвоении около 115 тысяч рублей.

Преступление было выявлено службой почтовой безопасности почтамта во время проведения внутренних ревизий. После этого материалы передали в правоохранительные органы. Уточняется, что в ходе следствия амурчанка признала свою вину и заявила о раскаянии.

«Следует уточнить, что подобные факты не отражаются на обслуживании клиентов. Чтобы исключить случаи злоупотребления служебным положением, руководство филиала продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины», – говорится в сообщении пресс-службы УФПС Амурской области.

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Александр Авдеев