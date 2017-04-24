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сегодня, 11:34 3

Подозреваемую в присвоении денег начальницу амурского почтового отделения уволили

Подозреваемую в присвоении денег начальницу амурского почтового отделения уволили
Фото: ntv.ru

Начальницу отделения почтовой связи в Константиновском районе Приамурья уволили с работы, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области. Как ранее сообщало Амур.инфо, женщину подозревают в присвоении около 115 тысяч рублей.

Преступление было выявлено службой почтовой безопасности почтамта во время проведения внутренних ревизий. После этого материалы передали в правоохранительные органы. Уточняется, что в ходе следствия амурчанка признала свою вину и заявила о раскаянии.

«Следует уточнить, что подобные факты не отражаются на обслуживании клиентов. Чтобы исключить случаи злоупотребления служебным положением, руководство филиала продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины», – говорится в сообщении пресс-службы УФПС Амурской области.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    3 часа назад

    Заголовок радует. Подозреваемую присвоении ...

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    1 час назад

    Которая по счету??? Платили бы нормальную з/п и не воровали бы! а то у начальника отделения 17 тыр зарплата! И обязанностей на миллион! Не продала журналы-крема-лотерейки, покупай сама!!! Нет почтальонов - иди сама пенсию разноси! Пехом! и в дождь и в снег! И никакой тебе охраны. По башке дали, сумку с деньгами забрали! Посылки тоже сами ворочают: выгружают и разгружают!! Почта России - самое отстойное место работы. Там работников за людей не считают!

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    1 час назад

    "Жесткий отбор персонала..." смешно читать, берут кого попало, работать за такие гроши, желающих с в/о нет.

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