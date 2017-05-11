В торговом центре «Флагман» камеры наблюдения сняли вора

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в новом торговом центре Благовещенска «Флагман». На кадрах видно, как девушка заходит в отдел, где продается одежда, рассматривает товар, а затем берет со стеллажа одну из вещей и прячет к себе в сумку. В торговом центре подтвердили, что видео записано на камеру в одном из их отделов.

В городской полиции корреспонденту Амур.инфо сообщили, что стражам порядка поступило заявление о краже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны подозреваемые – попавшая в кадр девушка действовала не одна.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража».

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Екатерина PL