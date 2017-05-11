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сегодня, 11:40 9

В торговом центре «Флагман» камеры наблюдения сняли вора

В торговом центре «Флагман» камеры наблюдения сняли вора

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в новом торговом центре Благовещенска «Флагман». На кадрах видно, как девушка заходит в отдел, где продается одежда, рассматривает товар, а затем берет со стеллажа одну из вещей и прячет к себе в сумку. В торговом центре подтвердили, что видео записано на камеру в одном из их отделов.

В городской полиции корреспонденту Амур.инфо сообщили, что стражам порядка поступило заявление о краже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны подозреваемые – попавшая в кадр девушка действовала не одна.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража».

Просмотров всего: 3026

#закон #происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Советский

    Советский
    3 часа назад

    Тебя посодют, а ты не воруй.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Сейчас ТЦ закроется. Столько убытков!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ну и федя

  • posta

    posta
    2 часа назад

    Вот из-за таких ворюг владельцы торговых центров и ходят в лохмотьях! Товарищ, не воруй (по мелочам)

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    случилось чудо!!! штатные средства охраны сработали штатно!!!!

    однозначно достойно отдельной новости, тем более кражи в благе ну так редки... ну таааак редки....

  • ay

    ay
    51 минута назад

    шо? срытая реклама? так щетаете?

  • Мозг

    Мозг
    45 минут назад



    В торговом центре «Флагман» камеры наблюдения сняли вора



    Заголовок жесть. Откуда они сняли вора?

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    29 минут назад



    Мозг , сегодня, 14:52

    В торговом центре «Флагман» камеры наблюдения сняли вора

    Заголовок жесть. Откуда они сняли вора?



    Расширяем кругозор) У слова СНЯТЬ более 10(!) значений. Среди них - Запечатлеть на фото- , видео или киноплёнке

  • Мозг

    Мозг
    24 минуты назад

    Нина Гвоздкова Мозг



    Мозг , сегодня, 14:52

    В торговом центре «Флагман» камеры наблюдения сняли вора

    Заголовок жесть. Откуда они сняли вора?



    Расширяем кругозор) У слова СНЯТЬ более 10(!) значений. Среди них - Запечатлеть на фото- , видео или киноплёнке



    Расширьте свой лексикон. Есть слово зафиксировать, запечатлеть и так далее!

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